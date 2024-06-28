https://ria.ru/20240628/personazh-1955994469.html

Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем

Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем

Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:33

2024-06-28T06:33

2024-06-28T07:32

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джо байден

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дональд трамп-младший

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский бизнесмен Дональд Трамп-младший.Сын кандидата в президенты Дональда Трампа опубликовал картинку, с фотографией Байдена и кадром из "Симпсонов". Действующий хозяин Белого дома и мистер Бернс запечатлены в похожих позах."Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее (Байдена. — Прим. ред.)", — прокомментировал Трамп—младший. Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой "Симпсонов". Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто выступают предметом шуток в сериале.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

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