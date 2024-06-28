Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем
Трамп-младший сравнил Байдена с персонажем "Симпсонов"
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский бизнесмен Дональд Трамп-младший.
Сын кандидата в президенты Дональда Трампа опубликовал картинку, с фотографией Байдена и кадром из "Симпсонов". Действующий хозяин Белого дома и мистер Бернс запечатлены в похожих позах.
© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети XСравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети X
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
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"Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее (Байдена. — Прим. ред.)", — прокомментировал Трамп—младший.
Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой "Симпсонов". Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто выступают предметом шуток в сериале.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.