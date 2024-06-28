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Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем - РИА Новости, 28.06.2024
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06:33 28.06.2024 (обновлено: 07:32 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/personazh-1955994469.html
Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем
Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем
Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:33
2024-06-28T07:32
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский бизнесмен Дональд Трамп-младший.Сын кандидата в президенты Дональда Трампа опубликовал картинку, с фотографией Байдена и кадром из "Симпсонов". Действующий хозяин Белого дома и мистер Бернс запечатлены в похожих позах."Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее (Байдена. — Прим. ред.)", — прокомментировал Трамп—младший. Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой "Симпсонов". Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто выступают предметом шуток в сериале.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, дональд трамп-младший, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Выборы президента США — 2024
Трамп-младший обратил внимание на сходство Байдена с неожиданным персонажем

Трамп-младший сравнил Байдена с персонажем "Симпсонов"

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Персонаж мультсериала "Симпсоны" мистер Бернс выглядит более живым, чем похожий на него действующий президент США Джо Байден, написал в соцсети X американский бизнесмен Дональд Трамп-младший.
Сын кандидата в президенты Дональда Трампа опубликовал картинку, с фотографией Байдена и кадром из "Симпсонов". Действующий хозяин Белого дома и мистер Бернс запечатлены в похожих позах.
© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети XСравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из Симпсонов
© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети X
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
«
"Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее (Байдена. — Прим. ред.)", — прокомментировал Трамп—младший.
Монтгомери Бернс владеет Спрингфилдской атомной электростанцией, на которой работает главный герой "Симпсонов". Невероятный возраст и связанная с ним немощность мистера Бернса часто выступают предметом шуток в сериале.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена
05:20
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампДональд Трамп-младшийВыборы президента США — 2024
 
 
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