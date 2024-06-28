Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/perekhod-1956164530.html
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе - РИА Новости, 28.06.2024
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе
Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:40
2024-06-28T16:40
происшествия
василий анохин
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. По данным УМВД по Смоленской области, утром 26 июня в полицию сообщили об акте вандализма в подземном переходе в Смоленске. Неизвестные умышленно разбили 25 керамогранитныех плит, которыми были облицованы стены. Происшествие вызвало большой резонанс. В частности, оно возмутило губернатора, депутатов. Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов отметил, что "не просто две плитки разбиты, а пострадал буквально весь переход". По словам Ляхова, "трудно определить, что послужило мотивом для такого поступка: то ли алкогольно-наркотический угар, то ли бессильная злоба, что город становится лучше". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. "Уже задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий", - написал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале в пятницу. По его данным, поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. "Все, кто совершит подобные преступления, будут найдены и наказаны. Благодарю сотрудников полиции за эффективно проведенные оперативно-розыскные мероприятия", - подчеркнул глава региона. В УМВД по Смоленской области отметили: подозреваемый пояснил, что разбил плитку из хулиганских побуждений. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отмечает ведомство. В местных СМИ появилось видео, на котором задержанный говорит, что разбил плитку битой. Он утверждает, что раскаивается и просит прощения у горожан. В полиции уточнили РИА Новости, что не имеют отношения к этому видео. Смоленское региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале сообщило в пятницу, что нанесенные вандалом повреждения уже устранены, переход отремонтирован.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950291331.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, василий анохин, смоленск
Происшествия, Василий Анохин, Смоленск
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе

В Смоленске задержали вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание.
По данным УМВД по Смоленской области, утром 26 июня в полицию сообщили об акте вандализма в подземном переходе в Смоленске. Неизвестные умышленно разбили 25 керамогранитныех плит, которыми были облицованы стены. Происшествие вызвало большой резонанс. В частности, оно возмутило губернатора, депутатов. Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов отметил, что "не просто две плитки разбиты, а пострадал буквально весь переход". По словам Ляхова, "трудно определить, что послужило мотивом для такого поступка: то ли алкогольно-наркотический угар, то ли бессильная злоба, что город становится лучше". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
Последствия вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
15 января, 00:42
"Уже задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий", - написал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале в пятницу.
По его данным, поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.
"Все, кто совершит подобные преступления, будут найдены и наказаны. Благодарю сотрудников полиции за эффективно проведенные оперативно-розыскные мероприятия", - подчеркнул глава региона.
В УМВД по Смоленской области отметили: подозреваемый пояснил, что разбил плитку из хулиганских побуждений. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отмечает ведомство.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
27 февраля, 19:36
В местных СМИ появилось видео, на котором задержанный говорит, что разбил плитку битой. Он утверждает, что раскаивается и просит прощения у горожан. В полиции уточнили РИА Новости, что не имеют отношения к этому видео.
Смоленское региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале сообщило в пятницу, что нанесенные вандалом повреждения уже устранены, переход отремонтирован.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье задержали мужчину, разбросавшего венки рядом с Вечным огнем
3 июня, 22:38
 
ПроисшествияВасилий АнохинСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала