https://ria.ru/20240628/perekhod-1956164530.html
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе - РИА Новости, 28.06.2024
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе
Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:40
2024-06-28T16:40
2024-06-28T16:40
происшествия
василий анохин
смоленск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. По данным УМВД по Смоленской области, утром 26 июня в полицию сообщили об акте вандализма в подземном переходе в Смоленске. Неизвестные умышленно разбили 25 керамогранитныех плит, которыми были облицованы стены. Происшествие вызвало большой резонанс. В частности, оно возмутило губернатора, депутатов. Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов отметил, что "не просто две плитки разбиты, а пострадал буквально весь переход". По словам Ляхова, "трудно определить, что послужило мотивом для такого поступка: то ли алкогольно-наркотический угар, то ли бессильная злоба, что город становится лучше". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. "Уже задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий", - написал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале в пятницу. По его данным, поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. "Все, кто совершит подобные преступления, будут найдены и наказаны. Благодарю сотрудников полиции за эффективно проведенные оперативно-розыскные мероприятия", - подчеркнул глава региона. В УМВД по Смоленской области отметили: подозреваемый пояснил, что разбил плитку из хулиганских побуждений. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отмечает ведомство. В местных СМИ появилось видео, на котором задержанный говорит, что разбил плитку битой. Он утверждает, что раскаивается и просит прощения у горожан. В полиции уточнили РИА Новости, что не имеют отношения к этому видео. Смоленское региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале сообщило в пятницу, что нанесенные вандалом повреждения уже устранены, переход отремонтирован.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html
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происшествия, василий анохин, смоленск
Происшествия, Василий Анохин, Смоленск
В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе
В Смоленске задержали вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание.
По данным УМВД по Смоленской области, утром 26 июня в полицию сообщили об акте вандализма в подземном переходе в Смоленске. Неизвестные умышленно разбили 25 керамогранитныех плит, которыми были облицованы стены. Происшествие вызвало большой резонанс. В частности, оно возмутило губернатора, депутатов. Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов отметил, что "не просто две плитки разбиты, а пострадал буквально весь переход". По словам Ляхова, "трудно определить, что послужило мотивом для такого поступка: то ли алкогольно-наркотический угар, то ли бессильная злоба, что город становится лучше". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
"Уже задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий", - написал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале в пятницу.
По его данным, поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.
"Все, кто совершит подобные преступления, будут найдены и наказаны. Благодарю сотрудников полиции за эффективно проведенные оперативно-розыскные мероприятия", - подчеркнул глава региона.
В УМВД по Смоленской области отметили: подозреваемый пояснил, что разбил плитку из хулиганских побуждений. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отмечает ведомство.
В местных СМИ появилось видео, на котором задержанный говорит, что разбил плитку битой. Он утверждает, что раскаивается и просит прощения у горожан. В полиции уточнили РИА Новости, что не имеют отношения к этому видео.
Смоленское региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале сообщило в пятницу, что нанесенные вандалом повреждения уже устранены, переход отремонтирован.