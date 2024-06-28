https://ria.ru/20240628/perekhod-1956164530.html

В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе

В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе - РИА Новости, 28.06.2024

В Смоленске задержали мужчину, разбившего плитку в переходе

Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:40

2024-06-28T16:40

2024-06-28T16:40

происшествия

василий анохин

смоленск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе, задержали в Смоленске, губернатор пообещал неминуемое наказание. По данным УМВД по Смоленской области, утром 26 июня в полицию сообщили об акте вандализма в подземном переходе в Смоленске. Неизвестные умышленно разбили 25 керамогранитныех плит, которыми были облицованы стены. Происшествие вызвало большой резонанс. В частности, оно возмутило губернатора, депутатов. Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Ляхов отметил, что "не просто две плитки разбиты, а пострадал буквально весь переход". По словам Ляхова, "трудно определить, что послужило мотивом для такого поступка: то ли алкогольно-наркотический угар, то ли бессильная злоба, что город становится лучше". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. "Уже задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий", - написал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале в пятницу. По его данным, поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. "Все, кто совершит подобные преступления, будут найдены и наказаны. Благодарю сотрудников полиции за эффективно проведенные оперативно-розыскные мероприятия", - подчеркнул глава региона. В УМВД по Смоленской области отметили: подозреваемый пояснил, что разбил плитку из хулиганских побуждений. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отмечает ведомство. В местных СМИ появилось видео, на котором задержанный говорит, что разбил плитку битой. Он утверждает, что раскаивается и просит прощения у горожан. В полиции уточнили РИА Новости, что не имеют отношения к этому видео. Смоленское региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале сообщило в пятницу, что нанесенные вандалом повреждения уже устранены, переход отремонтирован.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html

https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950291331.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, василий анохин, смоленск