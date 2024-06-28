Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 28.06.2024 (обновлено: 07:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/pavodok-1956000580.html
Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья
Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья - РИА Новости, 28.06.2024
Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья
Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды в районах Приморья, пострадавших от паводка, пока ее показатели соответствуют нормам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:56
2024-06-28T07:57
происшествия
приморский край
дальнереченский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955506568_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_39ec35fdd1a82f033c42db40b3a955a3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды в районах Приморья, пострадавших от паводка, пока ее показатели соответствуют нормам, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора Приморского края продолжают контроль и отбор проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в Дальнереченском и Лесозводском городских округах, пострадавших от ливневых дождей. В распределительной сети данных населенных пунктов вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям", - сказал собеседник. По его словам, жителям частного сектора лучше пить бутилированную воду. "Показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних уровней", - добавили в управлении. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным на утро пятницы, затоплены 197 частных домов и 982 придомовых территории в нескольких районах.
https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html
приморский край
дальнереченский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955506568_0:0:940:704_1920x0_80_0_0_22ccb6a5a670c84b952a3af6c15e1dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, дальнереченский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Приморский край, Дальнереченский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024
Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья

Роспотребнадзор берет пробы воды в пострадавших от наводнения районах Приморья

© Кожемяко | официально/TelegramЗатопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье
© Кожемяко | официально/Telegram
Затопленные дома в результате дождевого паводка в Приморье . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды в районах Приморья, пострадавших от паводка, пока ее показатели соответствуют нормам, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора Приморского края продолжают контроль и отбор проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в Дальнереченском и Лесозводском городских округах, пострадавших от ливневых дождей. В распределительной сети данных населенных пунктов вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям", - сказал собеседник.
По его словам, жителям частного сектора лучше пить бутилированную воду.
"Показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних уровней", - добавили в управлении.
В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным на утро пятницы, затоплены 197 частных домов и 982 придомовых территории в нескольких районах.
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
РЭО зафиксировал случаи затопления мусорных полигонов из-за паводков
20 июня, 08:14
 
ПроисшествияПриморский крайДальнереченский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала