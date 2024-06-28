https://ria.ru/20240628/pavodok-1956000580.html

Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья

Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья - РИА Новости, 28.06.2024

Роспотребнадзор берет пробы воды в затопленных паводком районах Приморья

Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды в районах Приморья, пострадавших от паводка, пока ее показатели соответствуют нормам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:56

2024-06-28T07:56

2024-06-28T07:57

происшествия

приморский край

дальнереченский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды в районах Приморья, пострадавших от паводка, пока ее показатели соответствуют нормам, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора Приморского края продолжают контроль и отбор проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в Дальнереченском и Лесозводском городских округах, пострадавших от ливневых дождей. В распределительной сети данных населенных пунктов вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям", - сказал собеседник. По его словам, жителям частного сектора лучше пить бутилированную воду. "Показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних уровней", - добавили в управлении. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным на утро пятницы, затоплены 197 частных домов и 982 придомовых территории в нескольких районах.

https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html

приморский край

дальнереченский район

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происшествия, приморский край, дальнереченский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024