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Биография Александра Панкратова-Черного

Биография Александра Панкратова-Черного - РИА Новости, 28.06.2024

Биография Александра Панкратова-Черного

Российский актер и режиссер Александр Васильевич Панкратов-Черный (урожденный Гузев) родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

справки

алтайский край

александр панкратов-черный

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Российский актер и режиссер Александр Васильевич Панкратов-Черный (урожденный Гузев) родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского края. Фамилия Панкратов принадлежала первому мужу матери актера.Получив семилетнее школьное образование, он поступил на актерское отделение Горьковского театрального училища (ныне Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева), которое окончил в 1969 году. Выпускник мастерской Валерия Соколоверова. В 1969-1971 годах работал в Пензенском областном театре драмы.Играл в спектаклях "Вера, Надежда, Любовь" Алексея Арбузова, "Выстрел" Бориса Лавренева, "Апрель начинается в марте" Валерия Осипова (все – 1969); "Гроссмейстерский балл" Ильи Штемлера, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Наследник" Анатолия Бурова, "Летели семь гусей" Александра Левинского и Виктора Эйранова (все – 1970); "Василиса Мелентьева" Александра Островского, "Несколько тревожных дней" Якова Волчека, "Тоот, другие и майор" Иштвана Эркеня (все – 1971). В 1971 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ефима Дзигана), который окончил в 1976 году. В качестве дипломной работы он снял фильм по рассказу Василия Шукшина "Штрихи к портрету".Именно во ВГИКе он приобрел приставку к фамилии – Черный, по цвету волос, так как на курсе у Панкратова оказался однофамилец.В кино Панкратов-Черный дебютировал в 1978 году в роли буровщика Сашки в картине Андрея Кончаловского "Сибириада".Всесоюзную известность принесли актеру роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983) и "Зимний вечер в Гаграх" (1985).В числе наиболее известных работ Александра Панкратова-Черного роли в картинах "Где находится Нофелет?" (1987), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "За прекрасных дам!" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Ширли-Мырли" (1995), сериале "Мастер и Маргарита" (2005).Всего в творческом наследии артиста более ста фильмов и сериалов, среди которых "Жестокий романс" (1984), "Батальоны просят огня" (1985), "Десять лет без права переписки" (1990), "Наутилус" (1990), "Караван смерти" (1991), "Новый Одеон" (1992), "Агент в мини‑юбке" (2000), "Вход через окно" (2002), "Продается дача" (2005), "Воротилы" (2008), "Лиговка" (2010), "Остров ненужных людей" (2011), "Украсть Бельмондо" (2012), "Контуженый, или уроки плавания вольным стилем" (2014) и др.Среди работ актера последних лет – военный сериал "По законам военного времени" (2015-2024), комедийный сериал "ИП Пирогова" (2019-2022), драма "Японский Бог" (2019) и др.С 1976 года Панкратов-Черный был режиссером киностудии "Мосфильм". В качестве режиссера он снял полнометражные картины "Взрослый сын" (1979), "Похождения графа Невзорова" (1982), "Салон красоты" (1985), "Система "Ниппель" (1990). В 2001 году создал несколько новелл детективного сериала "Блюстители порока", а также выступил в нем в роли продюсера.Еще в школьные годы Александр Панкратов-Черный начал писать стихи, которые печатались в журналах "Волга", "Юность", а позже в газетах "Советская культура" и "Комсомольская правда". В 1996 году сборник лирики Панкратова-Черного "Шаги к стихам" был выпущен отдельным изданием. Он был принят в Союз писателей России. Следующая книга "Хочу сказать" была удостоена литературной премии "Петрополь". Его молитва "Господи, дай же мне волю" была утверждена синодом Русской православной церкви для исполнения на открытии Храма Христа Спасителя и исполнена Иосифом Кобзоном. В 2018 году вышла книга мемуаров Панкратова-Черного "Судьба-Злодейка". Член правления Центрального дома работников искусств.Народный артист РФ (2009).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005), имеет благодарность президента РФ (1999). Среди кинематографических наград Панкратова-Черного – почетный диплом за успешный режиссерский дебют на ВКФ в Душанбе за фильм "Взрослый сын" (1980), приз за лучшую мужскую роль в комедии фестиваля "Улыбнись, Россия!" (2005).Актер женат на киноведе Юлии Монаховой, дочери известного кинооператора Владимира Монахова. У них есть сын Владимир, актер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алтайский край, александр панкратов-черный