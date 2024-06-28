https://ria.ru/20240628/palochka-1956137789.html

В Темзе обнаружили высокий уровень кишечной палочки

В Темзе обнаружили высокий уровень кишечной палочки - РИА Новости, 28.06.2024

В Темзе обнаружили высокий уровень кишечной палочки

Высокий уровень кишечной палочки был обнаружен в реке Темзе в преддверии известной Королевской регаты Хенли, на которую ежегодно съезжаются команды из разных... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:20

2024-06-28T15:20

2024-06-28T15:20

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Высокий уровень кишечной палочки был обнаружен в реке Темзе в преддверии известной Королевской регаты Хенли, на которую ежегодно съезжаются команды из разных стран, говорится в сообщении на сайте организации River Action. "Проверка качества воды, проводимая гражданскими учеными River Action, показала тревожно высокий уровень кишечной палочки из-за загрязнения сточными водами реки Темзы, на которой на следующей неделе пройдет Королевская регата Хенли", - ссобщили в организации. Королевская регата Хенли традиционно проводится с 1839 года в английском городе Хенли-он-Темс. В общей сложности в рамках соревнований проходит около 400 гонок. По результатам анализов с 23 мая по 25 июня, в реке было в среднем обнаружено 1 213 колониеобразующих единиц бактерии на 100 миллилитров воды, что превышает предельно допустимое значение в 900 единиц, сообщает организация. При этом максимальный показатель составил 25 тысяч единиц, что в 27 раз больше уровня, при котором британские власти оценивают качество воды как "плохое" и советуют воздержаться от купания, указывает River Action. В связи с этим организаторы регаты представили участникам новое руководство, в котором спортсменам советуют закрывать все порезы и ссадины, стараться не глотать воду, а также тщательно промывать все снаряжение. Организация River Action считает, что в плохих показателях качества воды виновата крупнейшая в Британии водопроводная компания Thames Water, которая сбрасывает сточные воды в реку. В конце мая газета Financial Times сообщила, что в 2023 году Thames Water сбросила в реку Темзу в центральном Лондоне более 14 миллиардов литров сточных вод. Великобритания уже несколько лет сталкивается с проблемой сточных вод, и такие высокие показатели наблюдаются не впервые. Водопроводные компании ежегодно сбрасывают в водоёмы миллиарды литров стоков, что приводит к загрязнению окружающей среды и рискам для здоровья человека. Проблемы со сточными водами в Великобритании во многом связаны с тем, что очистные сооружения не справляются с обильными осадками. Когда их количество достигает определенного уровня, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается выливать сточные воды в реки и моря.

https://rsport.ria.ru/20240529/nko-1949206265.html

https://rsport.ria.ru/20240613/mok-1952708768.html

https://ria.ru/20240627/infektsii-1955843616.html

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