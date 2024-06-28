https://ria.ru/20240628/otstavka-1956231061.html

Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку - РИА Новости, 28.06.2024

Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:32

2024-06-28T21:32

2024-06-28T21:32

в мире

сша

атланта

джо байден

майк джонсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. "Многие люди спрашивают о 25 поправке к Конституции (об отставке президента за недееспособностью - ред.), о ее применении сейчас, поскольку ситуация тревожная. Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", - сказал Джонсон, которого цитирует издание Hill. Он отметил, что понимает панику в рядах демократов, но речь идет о всей стране, президент которой явно не может выполнять работу, и теперь свой долг должны выполнить министры и вице-президент. Согласно указанной поправке, для отстранения президента нужно решение большинства членов его кабинета и вице-президента, в истории США такого не происходило. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html

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Подборка моментов из первого раунда дебатов Байдена и Трампа Байдену на втором раунде дебатов, если до него все-таки дойдет, несложно будет выступить лучше, чем накануне. Собрали подборку моментов из первого раунда, в связи с которыми говорят о провале действующего президента США. 2024-06-28T21:32 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, атланта, джо байден, майк джонсон, дональд трамп