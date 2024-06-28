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Глава Нового Уренгоя уходит в отставку - РИА Новости, 28.06.2024
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09:55 28.06.2024 (обновлено: 10:40 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/otstavka-1956028444.html
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку - РИА Новости, 28.06.2024
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку
Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:55
2024-06-28T10:40
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить полномочия. "С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", - написал Воронов. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
https://ria.ru/20240504/podmoskove-1943815298.html
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политика, новый уренгой, ямал
Политика, Новый Уренгой, Ямал
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов решил уйти в отставку

© Фото : Муниципальное образование город Новый УренгойГлава города Новый Уренгой Андрей Воронов
Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Муниципальное образование город Новый Уренгой
Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить полномочия.
"С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", - написал Воронов.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
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