https://ria.ru/20240628/otstavka-1956028444.html
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку - РИА Новости, 28.06.2024
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку
Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:55
2024-06-28T09:55
2024-06-28T10:40
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить полномочия. "С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", - написал Воронов. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, новый уренгой, ямал
Политика, Новый Уренгой, Ямал
Глава Нового Уренгоя уходит в отставку
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов решил уйти в отставку