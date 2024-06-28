https://ria.ru/20240628/otstavka-1956028444.html

Глава Нового Уренгоя уходит в отставку

Глава Нового Уренгоя уходит в отставку - РИА Новости, 28.06.2024

Глава Нового Уренгоя уходит в отставку

Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:55

2024-06-28T09:55

2024-06-28T10:40

политика

новый уренгой

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Глава Нового Уренгоя - крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа - Андрей Воронов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение сложить полномочия. "С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", - написал Воронов. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.

https://ria.ru/20240504/podmoskove-1943815298.html

новый уренгой

ямал

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, новый уренгой, ямал