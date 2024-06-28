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Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений - РИА Новости, 28.06.2024
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16:50 28.06.2024 (обновлено: 16:53 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/oruzhie-1956169098.html
Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений
Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений - РИА Новости, 28.06.2024
Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провели в технополисе "Эра" стратегическую сессию по развитию... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:50
2024-06-28T16:53
безопасность
технологии
россия
денис мантуров
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провели в технополисе "Эра" стратегическую сессию по развитию российских вооружений, в том числе дронов с учётом их применения в зоне СВО, сообщили в пятницу секретариате Мантурова. "В военном инновационном технополисе (ВИТ) "ЭРА" прошла стратегическая сессия под руководством Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.В ходе стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. В ходе сессии Мантуров отметил важность организованного на площадке "Эры" формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК. "Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - цитируется в сообщении Мантуров.
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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, юнус-бек евкуров
Безопасность, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Юнус-Бек Евкуров
Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию вооружений

Мантуров и Евкуров провели стратегическую сессию по развитию российского оружия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоенный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис Эра - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военный инновационный технополис "Эра". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провели в технополисе "Эра" стратегическую сессию по развитию российских вооружений, в том числе дронов с учётом их применения в зоне СВО, сообщили в пятницу секретариате Мантурова.
"В военном инновационном технополисе (ВИТ) "ЭРА" прошла стратегическая сессия под руководством Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.В ходе стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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В ходе сессии Мантуров отметил важность организованного на площадке "Эры" формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК.
«
"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - цитируется в сообщении Мантуров.
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БезопасностьТехнологииРоссияДенис МантуровЮнус-Бек Евкуров
 
 
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