https://ria.ru/20240628/opasnost-1956211008.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.06.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:21
2024-06-28T19:21
2024-06-28T19:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
ГУ МЧС: ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области