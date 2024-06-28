https://ria.ru/20240628/opasnost-1956117444.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.06.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:31

2024-06-28T14:31

2024-06-28T14:39

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Угроза обстрела объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/obstrel-1951547521.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино