https://ria.ru/20240628/opasnost-1956117444.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:31
2024-06-28T14:31
2024-06-28T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Угроза обстрела объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/obstrel-1951547521.html
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность