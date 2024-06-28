https://ria.ru/20240628/opasnost-1956005801.html

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:52

2024-06-28T08:52

2024-06-28T09:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

белгородская область

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белгородская область, белгород