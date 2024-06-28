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Ракетную опасность объявили в Белгородской области
Ракетную опасность объявили в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2024
Ракетную опасность объявили в Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:52
2024-06-28T08:52
2024-06-28T09:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород
Ракетную опасность объявили в Белгородской области
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность