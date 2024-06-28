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В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более пяти часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:23
2024-06-28T07:23
2024-06-28T07:23
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более пяти часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников на территории Курской области была объявлена в 1.45 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Губернатор Курской области объявил отбой опасности атаки беспилотников