https://ria.ru/20240628/opasnost-1955976559.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Тelegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:48

2024-06-28T01:48

2024-06-28T01:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Тelegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины