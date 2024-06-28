https://ria.ru/20240628/opasnost-1955976559.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Тelegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:48
2024-06-28T01:48
2024-06-28T01:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Тelegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Власти Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников