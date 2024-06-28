https://ria.ru/20240628/opasnost-1955973432.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:49

2024-06-28T00:49

2024-06-28T00:54

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)