https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html

Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства

Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства - РИА Новости, 28.06.2024

Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства

Бразилия передала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 миллионов рублей, сотрудникам российских... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:53

2024-06-28T00:53

2024-06-28T12:09

россия

бразилия

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бразилия передала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 миллионов рублей, сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева", — сказала Волк.Как уточнила представитель МВД, в России Лебедевой выдвинули обвинение в совершении мошенничества.По словам Волк, ранее стало известно об экстрадиции предполагаемого сообщника Лебедевой Дениса Асфандьярова, который в период с 2017 по 2018 годы был коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью.По версии следствия, в сговоре с Лебедевой Асфандьяров подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства."Материальный ущерб составил более 67 миллионов рублей", — добавила Волк. Лебедеву объявили в международный розыск еще в сентябре 2020 года, на основании запроса МВД по Республике Татарстан. Ее удалось задержать на территории Бразилии благодаря задействованию каналов Интерпола.Представители компетентных органов Бразилии в аэропорту Сан-Паулу передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву, заключила представитель МВД.

https://ria.ru/20240619/khischenie-1954114491.html

https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

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россия, бразилия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, происшествия