https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства - РИА Новости, 28.06.2024
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
Бразилия передала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 миллионов рублей, сотрудникам российских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:53
2024-06-28T00:53
2024-06-28T12:09
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бразилия
ирина волк
интерпол
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генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бразилия передала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 миллионов рублей, сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева", — сказала Волк.Как уточнила представитель МВД, в России Лебедевой выдвинули обвинение в совершении мошенничества.По словам Волк, ранее стало известно об экстрадиции предполагаемого сообщника Лебедевой Дениса Асфандьярова, который в период с 2017 по 2018 годы был коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью.По версии следствия, в сговоре с Лебедевой Асфандьяров подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства."Материальный ущерб составил более 67 миллионов рублей", — добавила Волк. Лебедеву объявили в международный розыск еще в сентябре 2020 года, на основании запроса МВД по Республике Татарстан. Ее удалось задержать на территории Бразилии благодаря задействованию каналов Интерпола.Представители компетентных органов Бразилии в аэропорту Сан-Паулу передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву, заключила представитель МВД.
https://ria.ru/20240619/khischenie-1954114491.html
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
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россия, бразилия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Бразилия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве на 67 миллионов рублей