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В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов - РИА Новости, 28.06.2024
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11:01 28.06.2024 (обновлено: 11:06 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/obstrel-1956045092.html
В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов
В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов - РИА Новости, 28.06.2024
В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов
Предприятия и 10 частных домов повреждены в городе Грайворон Белгородской области после ночного обстрела со стороны Украины, часть города частично обесточили... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:01
2024-06-28T11:06
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Предприятия и 10 частных домов повреждены в городе Грайворон Белгородской области после ночного обстрела со стороны Украины, часть города частично обесточили для проведения восстановительных работ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Ночью ВСУ обстреляли город Грайворон. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Администрация с раннего утра проводит подомовой обход территории. На текущий момент различные повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы. Осколками повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что также несколько прилетов пришлись по территории предприятия, пострадали ограждение, административное здание и 2 служебных автомобиля. "Имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц, временно без света остается 691 абонент. Подомовой обход продолжается, все оперативные и аварийные службы работают на местах", - отметил губернатор Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956043633.html
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грайворон
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грайворон, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов

В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены предприятия и десять домов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Предприятия и 10 частных домов повреждены в городе Грайворон Белгородской области после ночного обстрела со стороны Украины, часть города частично обесточили для проведения восстановительных работ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Ночью ВСУ обстреляли город Грайворон. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Администрация с раннего утра проводит подомовой обход территории. На текущий момент различные повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы. Осколками повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков.
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Он добавил, что также несколько прилетов пришлись по территории предприятия, пострадали ограждение, административное здание и 2 служебных автомобиля. "Имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц, временно без света остается 691 абонент. Подомовой обход продолжается, все оперативные и аварийные службы работают на местах", - отметил губернатор
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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