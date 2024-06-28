https://ria.ru/20240628/obstrel-1956045092.html

В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов

В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов - РИА Новости, 28.06.2024

В белгородском Грайвороне после обстрела повреждены десять домов

Предприятия и 10 частных домов повреждены в городе Грайворон Белгородской области после ночного обстрела со стороны Украины, часть города частично обесточили... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:01

2024-06-28T11:01

2024-06-28T11:06

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Предприятия и 10 частных домов повреждены в городе Грайворон Белгородской области после ночного обстрела со стороны Украины, часть города частично обесточили для проведения восстановительных работ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Ночью ВСУ обстреляли город Грайворон. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Администрация с раннего утра проводит подомовой обход территории. На текущий момент различные повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы. Осколками повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что также несколько прилетов пришлись по территории предприятия, пострадали ограждение, административное здание и 2 служебных автомобиля. "Имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц, временно без света остается 691 абонент. Подомовой обход продолжается, все оперативные и аварийные службы работают на местах", - отметил губернатор Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240628/minoborony-1956043633.html

https://ria.ru/20240628/pozhar-1956032580.html

грайворон

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грайворон, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия