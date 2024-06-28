https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html

В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ

В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024

В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ

Сенаторы и депутаты считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:51

2024-06-28T15:51

2024-06-28T15:51

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россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы и депутаты считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального Собрания, опубликованного в думской базе данных. "В связи с этим сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - написано в документе.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, обсе