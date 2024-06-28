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В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
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15:51 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html
В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ
В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ
Сенаторы и депутаты считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:51
2024-06-28T15:51
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы и депутаты считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального Собрания, опубликованного в думской базе данных. "В связи с этим сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - написано в документе.
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политика, россия, обсе
Политика, Россия, ОБСЕ
В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ

Госдума и Совфед считают обоснованным приостановить взносы в бюджет ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы и депутаты считают обоснованным и закономерным приостановить выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального Собрания, опубликованного в думской базе данных.
"В связи с этим сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ", - написано в документе.
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