https://ria.ru/20240628/obse-1956145031.html

Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ

Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024

Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ

Сенаторы РФ и депутаты Госдумы выражают надежду, что здравомыслящие силы в Парламентской ассамблее ОБСЕ проявят необходимую волю для урегулирования... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:47

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы РФ и депутаты Госдумы выражают надежду, что здравомыслящие силы в Парламентской ассамблее ОБСЕ проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте, следует из проекта заявления палат Федерального собрания РФ, который доступен в думской электронной базе. "Выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, обсе, в мире