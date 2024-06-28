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Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
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15:47 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/obse-1956145031.html
Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ
Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024
Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ
Сенаторы РФ и депутаты Госдумы выражают надежду, что здравомыслящие силы в Парламентской ассамблее ОБСЕ проявят необходимую волю для урегулирования... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:47
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы РФ и депутаты Госдумы выражают надежду, что здравомыслящие силы в Парламентской ассамблее ОБСЕ проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте, следует из проекта заявления палат Федерального собрания РФ, который доступен в думской электронной базе. "Выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте", - сказано в документе.
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россия, госдума рф, обсе, в мире
Россия, Госдума РФ, ОБСЕ, В мире
Российские парламентарии выразили надежду на урегулирование кризиса в ОБСЕ

Парламентарии надеются, что в ПА ОБСЕ проявят волю для урегулирования кризиса

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенаторы РФ и депутаты Госдумы выражают надежду, что здравомыслящие силы в Парламентской ассамблее ОБСЕ проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте, следует из проекта заявления палат Федерального собрания РФ, который доступен в думской электронной базе.
"Выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте", - сказано в документе.
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