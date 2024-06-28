https://ria.ru/20240628/norvegiya-1956177493.html

МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан

МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан - РИА Новости, 28.06.2024

МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Норвегии призвало граждан страны покинуть Ливан и посоветовало им воздержаться от поездок в Израиль на фоне эскалации ситуации на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:14

2024-06-28T17:14

2024-06-28T17:14

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ливан

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исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии призвало граждан страны покинуть Ливан и посоветовало им воздержаться от поездок в Израиль на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "В октябре прошлого года МИД призвал норвежских граждан покинуть (Ливан - ред.). Этот призыв по-прежнему актуален... МИД также советует воздержаться от любых поездок в Израиль, которые не являются строго необходимыми", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. Как отмечается, ситуация с безопасностью в Ливане в настоящее время "непредсказуема и может ухудшиться в кратчайшие сроки". Согласно пресс-релизу, через границу Ливана и Израиля ежедневно ведутся артиллерийские, ракетные и беспилотные обстрелы, что может перерасти в крупные боевые действия. Сообщается, что в этой связи в среду МИД разослал гражданам Норвегии, зарегистрированным в Ливане, сообщения с призывом покинуть страну. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html

https://ria.ru/20240624/gretsiya-1954977033.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, норвегия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла