https://ria.ru/20240628/norvegiya-1956177493.html
МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан
МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан - РИА Новости, 28.06.2024
МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан
Министерство иностранных дел Норвегии призвало граждан страны покинуть Ливан и посоветовало им воздержаться от поездок в Израиль на фоне эскалации ситуации на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:14
2024-06-28T17:14
2024-06-28T17:14
в мире
ливан
израиль
норвегия
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии призвало граждан страны покинуть Ливан и посоветовало им воздержаться от поездок в Израиль на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "В октябре прошлого года МИД призвал норвежских граждан покинуть (Ливан - ред.). Этот призыв по-прежнему актуален... МИД также советует воздержаться от любых поездок в Израиль, которые не являются строго необходимыми", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. Как отмечается, ситуация с безопасностью в Ливане в настоящее время "непредсказуема и может ухудшиться в кратчайшие сроки". Согласно пресс-релизу, через границу Ливана и Израиля ежедневно ведутся артиллерийские, ракетные и беспилотные обстрелы, что может перерасти в крупные боевые действия. Сообщается, что в этой связи в среду МИД разослал гражданам Норвегии, зарегистрированным в Ливане, сообщения с призывом покинуть страну. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, норвегия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Норвегия, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла
МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан
МИД Норвегии призвал граждан страны покинуть Ливан и не ездить в Израиль
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии призвало граждан страны покинуть Ливан и посоветовало им воздержаться от поездок в Израиль на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"В октябре прошлого года МИД призвал норвежских граждан покинуть (Ливан - ред.). Этот призыв по-прежнему актуален... МИД также советует воздержаться от любых поездок в Израиль, которые не являются строго необходимыми", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД.
Как отмечается, ситуация с безопасностью в Ливане в настоящее время "непредсказуема и может ухудшиться в кратчайшие сроки". Согласно пресс-релизу, через границу Ливана и Израиля ежедневно ведутся артиллерийские, ракетные и беспилотные обстрелы, что может перерасти в крупные боевые действия. Сообщается, что в этой связи в среду МИД разослал гражданам Норвегии, зарегистрированным в Ливане, сообщения с призывом покинуть страну.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац
пригрозил уничтожением "Хезболлах
" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла
заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.