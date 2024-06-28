https://ria.ru/20240628/natsproekt-1956046703.html

Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту

Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту - РИА Новости, 28.06.2024

Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту

Более 170 новых случаев онкологических заболеваний выявлено в Татарстане за четыре месяца во время диспансеризации в рамках национального проекта... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:08

2024-06-28T11:08

2024-06-28T12:44

республика татарстан

светлана захарова

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Более 170 новых случаев онкологических заболеваний выявлено в Татарстане за четыре месяца во время диспансеризации в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает парламент республики. "По данным министерства здравоохранения республики, в прошлом году план по диспансеризации выполнен в полном объеме. По итогам диспансеризации взрослого населения за 4 месяца 2024 года впервые выявлено 174 случая рака. При этом количество заболеваний, выявленных на ранних стадиях, составило 121 случай", - говорится в сообщении по итогам выездного заседания комитета по социальной политике. Как отметила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, важно увидеть на местах, как проходит диспансеризация взрослого населения, как работают с людьми, находящимися в группе риска, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также участниками спецоперации. "Ведется большая работа по диспансеризации. Есть вопросы по проведению определенных видов скрининга, но это уже надо работать в тандеме с кабинетом министров республики по обеспечению необходимым оборудованием. Этот вопрос мы всегда поднимаем, когда формируем республиканский бюджет. Задача стоит, чтобы на селе была организована максимально доступная и качественная медицинская помощь", - сказала она. Максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта "Здравоохранение". В соответствии с поручением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике приступили к реализации проекта "Промышленная диспансеризация", целью которого является организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров работников промышленных предприятий. По данным минздрава республики, за первое полугодие диспансеризацией охвачено около 60 тысяч работников.

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

https://ria.ru/20240621/briks-1954485773.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана захарова, рустам минниханов