https://ria.ru/20240628/natsproekt-1956046703.html
Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту
Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту - РИА Новости, 28.06.2024
Рак на ранних стадиях выявляют в Татарстане благодаря нацпроекту
Более 170 новых случаев онкологических заболеваний выявлено в Татарстане за четыре месяца во время диспансеризации в рамках национального проекта... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:08
2024-06-28T11:08
2024-06-28T12:44
республика татарстан
светлана захарова
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956042142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35af3aa52dcb588767fe4ffa113f6765.jpg
КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Более 170 новых случаев онкологических заболеваний выявлено в Татарстане за четыре месяца во время диспансеризации в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает парламент республики. "По данным министерства здравоохранения республики, в прошлом году план по диспансеризации выполнен в полном объеме. По итогам диспансеризации взрослого населения за 4 месяца 2024 года впервые выявлено 174 случая рака. При этом количество заболеваний, выявленных на ранних стадиях, составило 121 случай", - говорится в сообщении по итогам выездного заседания комитета по социальной политике. Как отметила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, важно увидеть на местах, как проходит диспансеризация взрослого населения, как работают с людьми, находящимися в группе риска, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также участниками спецоперации. "Ведется большая работа по диспансеризации. Есть вопросы по проведению определенных видов скрининга, но это уже надо работать в тандеме с кабинетом министров республики по обеспечению необходимым оборудованием. Этот вопрос мы всегда поднимаем, когда формируем республиканский бюджет. Задача стоит, чтобы на селе была организована максимально доступная и качественная медицинская помощь", - сказала она. Максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта "Здравоохранение". В соответствии с поручением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике приступили к реализации проекта "Промышленная диспансеризация", целью которого является организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров работников промышленных предприятий. По данным минздрава республики, за первое полугодие диспансеризацией охвачено около 60 тысяч работников.
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
https://ria.ru/20240621/briks-1954485773.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956042142_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_8b90d016f111f40d573df04fd0b47751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана захарова, рустам минниханов
Республика Татарстан, Светлана Захарова, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Более 170 новых случаев онкологических заболеваний выявлено в Татарстане за четыре месяца во время диспансеризации в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает парламент республики.
"По данным министерства здравоохранения республики, в прошлом году план по диспансеризации выполнен в полном объеме. По итогам диспансеризации взрослого населения за 4 месяца 2024 года впервые выявлено 174 случая рака. При этом количество заболеваний, выявленных на ранних стадиях, составило 121 случай", - говорится в сообщении по итогам выездного заседания комитета по социальной политике.
Как отметила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова
, важно увидеть на местах, как проходит диспансеризация взрослого населения, как работают с людьми, находящимися в группе риска, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также участниками спецоперации.
"Ведется большая работа по диспансеризации. Есть вопросы по проведению определенных видов скрининга, но это уже надо работать в тандеме с кабинетом министров республики по обеспечению необходимым оборудованием. Этот вопрос мы всегда поднимаем, когда формируем республиканский бюджет. Задача стоит, чтобы на селе была организована максимально доступная и качественная медицинская помощь", - сказала она.
Максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта "Здравоохранение".
В соответствии с поручением главы Татарстана Рустама Минниханова
в республике приступили к реализации проекта "Промышленная диспансеризация", целью которого является организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров работников промышленных предприятий. По данным минздрава республики, за первое полугодие диспансеризацией охвачено около 60 тысяч работников.