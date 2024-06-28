https://ria.ru/20240628/mvd-1956145213.html

В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов

В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов - РИА Новости, 28.06.2024

В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов

Полицейские в Подмосковье ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов на участке сельскохозяйственного назначения, 45 иностранцев будут выдворены из России, РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:48

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_d04fab74699a0a97b5a39625e2ec7528.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов на участке сельскохозяйственного назначения, 45 иностранцев будут выдворены из России, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в полицию поступило сообщение, что на участке сельскохозяйственного назначения в деревне Яковлево нелегально находятся иностранцы. "В ночное время полицейские провели обследование данной территории, используя квадрокоптер с возможностью термальной съёмки. Полученная информация подтвердилась. В ходе рейда задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность. Проживали там же – в вагончиках", - рассказала Волк. Отмечается, что против 46 нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о незаконном осуществлении иностранцем трудовой деятельности, четверо из них также привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранцев правил въезда либо пребывания в РФ. "Кроме того, полицейские обнаружили троих подростков, которые в настоящее время переданы в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства", - добавила Волк. В результате 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы нашей страны, один оштрафован на 40 тысяч рублей. Подчеркивается, что по подозрению в организации незаконной миграции задержана уроженка одной из республик Центральной Азии, против нее возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье)