https://ria.ru/20240628/mvd-1956145213.html
В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов
В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов - РИА Новости, 28.06.2024
В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов
Полицейские в Подмосковье ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов на участке сельскохозяйственного назначения, 45 иностранцев будут выдворены из России, РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:48
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов на участке сельскохозяйственного назначения, 45 иностранцев будут выдворены из России, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в полицию поступило сообщение, что на участке сельскохозяйственного назначения в деревне Яковлево нелегально находятся иностранцы. "В ночное время полицейские провели обследование данной территории, используя квадрокоптер с возможностью термальной съёмки. Полученная информация подтвердилась. В ходе рейда задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность. Проживали там же – в вагончиках", - рассказала Волк. Отмечается, что против 46 нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о незаконном осуществлении иностранцем трудовой деятельности, четверо из них также привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранцев правил въезда либо пребывания в РФ. "Кроме того, полицейские обнаружили троих подростков, которые в настоящее время переданы в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства", - добавила Волк. В результате 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы нашей страны, один оштрафован на 40 тысяч рублей. Подчеркивается, что по подозрению в организации незаконной миграции задержана уроженка одной из республик Центральной Азии, против нее возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов
Полицейские в Подмосковье ночь с помощью квадрокоптера выявили 45 нелегалов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Полицейские в Подмосковье ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов на участке сельскохозяйственного назначения, 45 иностранцев будут выдворены из России, сообщила в Telegram-канале
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступило сообщение, что на участке сельскохозяйственного назначения в деревне Яковлево нелегально находятся иностранцы.
"В ночное время полицейские провели обследование данной территории, используя квадрокоптер с возможностью термальной съёмки. Полученная информация подтвердилась. В ходе рейда задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность. Проживали там же – в вагончиках", - рассказала Волк.
Отмечается, что против 46 нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о незаконном осуществлении иностранцем трудовой деятельности, четверо из них также привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранцев правил въезда либо пребывания в РФ.
«
"Кроме того, полицейские обнаружили троих подростков, которые в настоящее время переданы в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства", - добавила Волк.
В результате 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы нашей страны, один оштрафован на 40 тысяч рублей.
Подчеркивается, что по подозрению в организации незаконной миграции задержана уроженка одной из республик Центральной Азии, против нее возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.