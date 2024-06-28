https://ria.ru/20240628/moskva-1956880473.html
В Москве с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений
В Москве с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений
Специалисты "Мосгаза" с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на РИА Новости, 02.07.2024
2024-06-28T09:30
2024-06-28T09:30
2024-07-02T15:15
москва
мосгаз
камаз (завод)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства. "С начала года столичные газовики проверили на газопроводах более 13 тысяч сварных соединений. Из них 9458 стальных - рентгеновским методом, а еще 3558 полиэтиленовых и стальных - ультразвуковым", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что для достижения максимального эффекта в сжатые сроки сотрудники АО "Мосгаз" используют передовое оборудование, включая самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами, высокочувствительную пленку и цифровые системы контроля. "Результат проверки оперативно получают на месте проведения работ благодаря передвижной лаборатории — собственной разработке предприятия на базе автомобиля "КамАЗ". С помощью уникального высокотехнологичного оборудования специалисты могут сразу обнаружить и исправить любые отклонения от золотого стандарта сварного шва", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что применение современных технологий в дефектоскопии сварных соединений - гарантия высокого качества работ, надежности газопроводов и их безопасности на протяжении всего срока службы. Без заключительного акта управления технического надзора о готовности объекта ни одно такое сооружение в городе не может быть введено в эксплуатацию. Этот документ гарантирует, что газопровод будет обеспечивать столичные дома голубым топливом еще минимум 40 лет. "В прошлом году в Москве проложили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в 2024-м запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительству еще 26,6 километра", - говорится в сообщении. -
https://realty.ria.ru/20240516/gazoprovody-1946352642.html
https://realty.ria.ru/20231030/gazoprovod-1906132397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз, камаз (завод)
Москва, Мосгаз, КамАЗ (завод), Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" с начала года проверили более 13 тысяч сварных соединений на газопроводах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
"С начала года столичные газовики проверили на газопроводах более 13 тысяч сварных соединений. Из них 9458 стальных - рентгеновским методом, а еще 3558 полиэтиленовых и стальных - ультразвуковым", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что для достижения максимального эффекта в сжатые сроки сотрудники АО "Мосгаз" используют передовое оборудование, включая самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами, высокочувствительную пленку и цифровые системы контроля.
"Результат проверки оперативно получают на месте проведения работ благодаря передвижной лаборатории — собственной разработке предприятия на базе автомобиля "КамАЗ". С помощью уникального высокотехнологичного оборудования специалисты могут сразу обнаружить и исправить любые отклонения от золотого стандарта сварного шва", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что применение современных технологий в дефектоскопии сварных соединений - гарантия высокого качества работ, надежности газопроводов и их безопасности на протяжении всего срока службы. Без заключительного акта управления технического надзора о готовности объекта ни одно такое сооружение в городе не может быть введено в эксплуатацию. Этот документ гарантирует, что газопровод будет обеспечивать столичные дома голубым топливом еще минимум 40 лет.
"В прошлом году в Москве
проложили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в 2024-м запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительству еще 26,6 километра", - говорится в сообщении. -