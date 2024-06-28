https://ria.ru/20240628/moskva-1956152740.html

Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве

Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве - РИА Новости, 28.06.2024

Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль случай травмирования ребенка из-за случайно... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:31

2024-06-28T16:31

2024-06-28T16:31

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль случай травмирования ребенка из-за случайно отлетевшего в голову самоката. Как ранее сообщалось в Telegram-каналах, в результате несчастного случая на Дмитровском шоссе самокат, отлетевший у школьника во время трюков на трамплине, попал в голову пятилетнему ребенку. Девочка находится в реанимации с тяжелой травмой головы, а испугавшийся подросток убежал, его разыскивают. "Взяла происшествие на личный контроль", - написала Ярославская.

https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская