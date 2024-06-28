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Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве
Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве - РИА Новости, 28.06.2024
Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль случай травмирования ребенка из-за случайно... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:31
2024-06-28T16:31
2024-06-28T16:31
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль случай травмирования ребенка из-за случайно отлетевшего в голову самоката. Как ранее сообщалось в Telegram-каналах, в результате несчастного случая на Дмитровском шоссе самокат, отлетевший у школьника во время трюков на трамплине, попал в голову пятилетнему ребенку. Девочка находится в реанимации с тяжелой травмой головы, а испугавшийся подросток убежал, его разыскивают. "Взяла происшествие на личный контроль", - написала Ярославская.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен взяла на контроль инцидент с самокатом в Москве
Ярославская взяла на контроль случай травмы ребенка из-за отлетевшего самоката