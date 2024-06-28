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Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в Москве - РИА Новости, 28.06.2024
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13:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/moskva-1956080922.html
Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в Москве
Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в Москве - РИА Новости, 28.06.2024
Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в Москве
Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:02
2024-06-28T13:02
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившейся в городе жаркой погодой приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Во всех административных округах, кроме Центрального, заступили на круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из 2-3 добровольных пожарных и сотрудников коммунальных служб, одной поливомоечной машины. "Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 19 расчетов организовано в подразделениях пожарно-спасательного гарнизона столицы. По его словам, остальные расчеты размещены в том числе вблизи таких значимых объектов, как парки "Измайлово", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Сокольники", 850-летия Москвы и Жулебинский.
https://ria.ru/20240428/moskva-1942907975.html
https://ria.ru/20231227/pozharno-spasatelnyy_otryad-1918485370.html
москва
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, "сокольники"
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, "Сокольники"

Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаспылительная и поливомоечная техника во время дезинфекции проезжей части в Москве
Распылительная и поливомоечная техника во время дезинфекции проезжей части в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившейся в городе жаркой погодой приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Во всех административных округах, кроме Центрального, заступили на круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из 2-3 добровольных пожарных и сотрудников коммунальных служб, одной поливомоечной машины.
"Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 19 расчетов организовано в подразделениях пожарно-спасательного гарнизона столицы.
По его словам, остальные расчеты размещены в том числе вблизи таких значимых объектов, как парки "Измайлово", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Сокольники", 850-летия Москвы и Жулебинский.
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