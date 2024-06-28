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Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов - РИА Новости, 28.06.2024
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11:56 28.06.2024
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Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов - РИА Новости, 28.06.2024
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов
Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:56
2024-06-28T11:56
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 32 градуса. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому дано указание усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище, 10 - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков. Кроме того, спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 32 градуса. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому дано указание усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище, 10 - на внутренних водоемах.
"Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков.
Кроме того, спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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