https://ria.ru/20240628/moskva-1956059074.html

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов - РИА Новости, 28.06.2024

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:56

2024-06-28T11:56

2024-06-28T11:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 32 градуса. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому дано указание усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище, 10 - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков. Кроме того, спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

https://realty.ria.ru/20240628/plyazh-1955766119.html

https://ria.ru/20240628/zhara-1956022948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов