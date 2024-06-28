https://ria.ru/20240628/molniya-1956219545.html

В США семь детей пострадали от удара молнии

В США семь детей пострадали от удара молнии - РИА Новости, 28.06.2024

В США семь детей пострадали от удара молнии

Семь детей были госпитализированы в штате Юта в США в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:05

2024-06-28T20:05

2024-06-28T20:13

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семь детей были госпитализированы в штате Юта в США в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир. "Около 50 детей испытали удар молнии, в результате чего семеро из них были доставлены в больницу по медицинским показаниям из-за поражения электрическим током", - говорится в сообщении. По данным телеканала, когда группа детей была на пешей прогулке, начался сильный дождь и молния ударила по земле рядом с ними. Отмечается, что никто из детей, отправленных в больницу, не получил опасных для жизни травм. Сообщается, что остальные дети были благополучно отправлены домой.

https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html

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в мире, юта, сша