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В США семь детей пострадали от удара молнии - РИА Новости, 28.06.2024
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20:05 28.06.2024 (обновлено: 20:13 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/molniya-1956219545.html
В США семь детей пострадали от удара молнии
В США семь детей пострадали от удара молнии - РИА Новости, 28.06.2024
В США семь детей пострадали от удара молнии
Семь детей были госпитализированы в штате Юта в США в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:05
2024-06-28T20:13
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семь детей были госпитализированы в штате Юта в США в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир. "Около 50 детей испытали удар молнии, в результате чего семеро из них были доставлены в больницу по медицинским показаниям из-за поражения электрическим током", - говорится в сообщении. По данным телеканала, когда группа детей была на пешей прогулке, начался сильный дождь и молния ударила по земле рядом с ними. Отмечается, что никто из детей, отправленных в больницу, не получил опасных для жизни травм. Сообщается, что остальные дети были благополучно отправлены домой.
https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html
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в мире, юта, сша
В мире, Юта, США
В США семь детей пострадали от удара молнии

NBC News: в штате Юта в США семь детей госпитализировали после удара молнии

© AP Photo / Rodrigo AbdГроза в Аргентине
Гроза в Аргентине - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза в Аргентине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семь детей были госпитализированы в штате Юта в США в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир.
«
"Около 50 детей испытали удар молнии, в результате чего семеро из них были доставлены в больницу по медицинским показаниям из-за поражения электрическим током", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, когда группа детей была на пешей прогулке, начался сильный дождь и молния ударила по земле рядом с ними. Отмечается, что никто из детей, отправленных в больницу, не получил опасных для жизни травм. Сообщается, что остальные дети были благополучно отправлены домой.
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