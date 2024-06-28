https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956211160.html

Эксперт объяснил, зачем Молдавию "тянут" в ЕС

Эксперт объяснил, зачем Молдавию "тянут" в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024

Эксперт объяснил, зачем Молдавию "тянут" в ЕС

Молдавию приветствуют в Евросоюзе не из-за качественных реформ, а из-за геополитической ситуации и антироссийских санкций, заявил бывший молдавский министр... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:22

2024-06-28T19:22

2024-06-28T19:22

в мире

молдавия

украина

люксембург (округ)

майя санду

евросоюз

политика

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Молдавию приветствуют в Евросоюзе не из-за качественных реформ, а из-за геополитической ситуации и антироссийских санкций, заявил бывший молдавский министр юстиции Фадей Нагачевский в комментарии порталу Noi.md. Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. "К сожалению, нас принимают либо тянут в Европейский союз не на основании качественных реформ, а в связи с геополитической обстановкой в регионе. Властям дают кредит доверия только потому, что они согласились принимать все санкции, которые принимает Европейский союз, невзирая на то, что это приводит к ухудшению экономической и социальной ситуации в Молдавии и радикализирует народ", - сказал Нагачевский. По его словам, для граждан Молдавии важно, чтобы в стране была демократия, чтобы соблюдались свобода слова, права собственности, чтобы была справедливая судебная система, адекватная экономика и социальные гарантии, а политики слышали народ. "Возможно, для европейцев демократия в их смысле, который они сейчас продвигают, включает санкции против Российской Федерации. Этого хватает, чтобы признать правительство Молдавии демократическим", – отметил Нагачевский. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240625/es-1955430639.html

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956143794.html

https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html

молдавия

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люксембург (округ)

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в мире, молдавия, украина, люксембург (округ), майя санду, евросоюз, политика