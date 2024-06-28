Эксперт объяснил, зачем Молдавию "тянут" в ЕС
Нагачевский: Молдавию приветствуют в ЕС из-за геополитики и санкций против РФ
© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки ЕС и Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки ЕС и Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Молдавию приветствуют в Евросоюзе не из-за качественных реформ, а из-за геополитической ситуации и антироссийских санкций, заявил бывший молдавский министр юстиции Фадей Нагачевский в комментарии порталу Noi.md.
Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
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25 июня, 19:33
"К сожалению, нас принимают либо тянут в Европейский союз не на основании качественных реформ, а в связи с геополитической обстановкой в регионе. Властям дают кредит доверия только потому, что они согласились принимать все санкции, которые принимает Европейский союз, невзирая на то, что это приводит к ухудшению экономической и социальной ситуации в Молдавии и радикализирует народ", - сказал Нагачевский.
По его словам, для граждан Молдавии важно, чтобы в стране была демократия, чтобы соблюдались свобода слова, права собственности, чтобы была справедливая судебная система, адекватная экономика и социальные гарантии, а политики слышали народ.
"Возможно, для европейцев демократия в их смысле, который они сейчас продвигают, включает санкции против Российской Федерации. Этого хватает, чтобы признать правительство Молдавии демократическим", – отметил Нагачевский.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.