https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956138593.html

Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор

Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор - РИА Новости, 28.06.2024

Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор

Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:23

2024-06-28T15:23

2024-06-28T15:23

в мире

молдавия

румыния

днестр

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Двадцать восьмого июня 1940-го Молдову начали освобождать от румынской оккупации. 28 июня 2024 года нашу государственность снова сдают и продают. 84 года назад советские войска, перейдя Днестр, вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Сегодня Майя Санду (президент Молдавии – ред.), исказив все понятия о суверенитете, чести, достоинстве, входит в историю как человек, уничтожающий и нашу страну, и нашу идентичность", - написал Шор. По его словам, летом 1940 года жители Молдавии получили свободу, мир, возможность созидать и быть защищенными. "Теперь у нас хотят забрать все. Мы обязаны помнить историю. Мы обязаны не дать повториться худшим ее страницам. Иначе новые, светлые написать будет просто некому", - пояснил Шор. В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией.

https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955874571.html

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

молдавия

румыния

днестр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, днестр, илан шор, майя санду