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Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор - РИА Новости, 28.06.2024
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15:23 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956138593.html
Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор
Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор - РИА Новости, 28.06.2024
Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор
Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:23
2024-06-28T15:23
в мире
молдавия
румыния
днестр
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Двадцать восьмого июня 1940-го Молдову начали освобождать от румынской оккупации. 28 июня 2024 года нашу государственность снова сдают и продают. 84 года назад советские войска, перейдя Днестр, вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Сегодня Майя Санду (президент Молдавии – ред.), исказив все понятия о суверенитете, чести, достоинстве, входит в историю как человек, уничтожающий и нашу страну, и нашу идентичность", - написал Шор. По его словам, летом 1940 года жители Молдавии получили свободу, мир, возможность созидать и быть защищенными. "Теперь у нас хотят забрать все. Мы обязаны помнить историю. Мы обязаны не дать повториться худшим ее страницам. Иначе новые, светлые написать будет просто некому", - пояснил Шор. В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией.
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955874571.html
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молдавия
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в мире, молдавия, румыния, днестр, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Днестр, Илан Шор, Майя Санду
Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор

Шор: Санду уничтожает страну и идентичность. исказив понятие о суверенитете

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Двадцать восьмого июня 1940-го Молдову начали освобождать от румынской оккупации. 28 июня 2024 года нашу государственность снова сдают и продают. 84 года назад советские войска, перейдя Днестр, вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Сегодня Майя Санду (президент Молдавии – ред.), исказив все понятия о суверенитете, чести, достоинстве, входит в историю как человек, уничтожающий и нашу страну, и нашу идентичность", - написал Шор.
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По его словам, летом 1940 года жители Молдавии получили свободу, мир, возможность созидать и быть защищенными. "Теперь у нас хотят забрать все. Мы обязаны помнить историю. Мы обязаны не дать повториться худшим ее страницам. Иначе новые, светлые написать будет просто некому", - пояснил Шор.
В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией.
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В миреМолдавияРумынияДнестрИлан ШорМайя Санду
 
 
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