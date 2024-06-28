Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор
Шор: Санду уничтожает страну и идентичность. исказив понятие о суверенитете
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Государственность Молдавии находится под угрозой, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Двадцать восьмого июня 1940-го Молдову начали освобождать от румынской оккупации. 28 июня 2024 года нашу государственность снова сдают и продают. 84 года назад советские войска, перейдя Днестр, вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Сегодня Майя Санду (президент Молдавии – ред.), исказив все понятия о суверенитете, чести, достоинстве, входит в историю как человек, уничтожающий и нашу страну, и нашу идентичность", - написал Шор.
По его словам, летом 1940 года жители Молдавии получили свободу, мир, возможность созидать и быть защищенными. "Теперь у нас хотят забрать все. Мы обязаны помнить историю. Мы обязаны не дать повториться худшим ее страницам. Иначе новые, светлые написать будет просто некому", - пояснил Шор.
В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией.