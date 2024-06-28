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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя - РИА Новости, 28.06.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
В больницах остаются 55 пострадавших при обстреле Севастополя, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:25
2024-06-28T17:25
2024-06-28T17:31
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В больницах остаются 55 пострадавших при обстреле Севастополя, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах Севастополя, федеральных центрах и медорганизациях Москвы остаются 55 пострадавших при обстреле украинскими националистами. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181108.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, алексей кузнецов, москва
Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, Алексей Кузнецов, Москва
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
Минздрав: в больницах остаются 55 пострадавших при обстреле Севастополя