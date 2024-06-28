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Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 28.06.2024
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15:10 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956134383.html
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 28.06.2024
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:10
2024-06-28T15:10
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россия
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, помогавшими Киеву применять их, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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космос - риа наука, россия, киев
Космос - РИА Наука, Россия, Киев
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS

Минобороны: авиация и артиллерия уничтожили шесть пусковых установок HIMARS

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, помогавшими Киеву применять их, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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