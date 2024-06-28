https://ria.ru/20240628/minoborony-1956134383.html
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 28.06.2024
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:10
2024-06-28T15:10
2024-06-28T15:10
космос - риа наука
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, помогавшими Киеву применять их, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, киев
Космос - РИА Наука, Россия, Киев
Российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
Минобороны: авиация и артиллерия уничтожили шесть пусковых установок HIMARS
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ вместе с расчетами беспилотников уничтожили за прошедшую неделю шесть пусковых установок HIMARS, одну MLRS и одну транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, помогавшими Киеву применять их, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.