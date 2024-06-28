https://ria.ru/20240628/minoborony-1956133517.html
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 28.06.2024
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29
Минобороны: российские системы ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29