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Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956133517.html
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 28.06.2024
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:07
2024-06-28T15:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29

Минобороны: российские системы ПВО за неделю сбили два украинских МиГ-29

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 589 беспилотников, 6 ракет ATACMS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.
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