https://ria.ru/20240628/minoborony-1956127335.html

ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы

ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы

Подразделения российской группировки войск "Север" на нынешней неделе продолжали продвижение в глубину украинской обороны, противник потерял до 1560 военных,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:53

2024-06-28T14:53

2024-06-28T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" на нынешней неделе продолжали продвижение в глубину украинской обороны, противник потерял до 1560 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны. Потери противника составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", "Буковель-AD" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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россия, вооруженные силы украины