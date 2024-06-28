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ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 28.06.2024
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14:53 28.06.2024 (обновлено: 14:59 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956127335.html
ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы
ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы
Подразделения российской группировки войск "Север" на нынешней неделе продолжали продвижение в глубину украинской обороны, противник потерял до 1560 военных,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:53
2024-06-28T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" на нынешней неделе продолжали продвижение в глубину украинской обороны, противник потерял до 1560 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны. Потери противника составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", "Буковель-AD" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы

Минобороны: ВСУ потеряли до 1560 военных в ходе контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" на нынешней неделе продолжали продвижение в глубину украинской обороны, противник потерял до 1560 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны. Потери противника составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
«
"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", "Буковель-AD" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отмечает Минобороны РФ.
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