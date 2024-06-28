https://ria.ru/20240628/minoborony-1956043633.html

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник самолётного типа над... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:53

2024-06-28T10:53

2024-06-28T10:53

специальная военная операция на украине

россия

киев

белгородская область

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "28 июня около 9.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

россия

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россия, киев, белгородская область