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ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 28.06.2024
ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник самолётного типа над... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:53
2024-06-28T10:53
2024-06-28T10:53
специальная военная операция на украине
россия
киев
белгородская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "28 июня около 9.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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россия, киев, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белгородская область
ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области