В МИД прокомментировали доклад Госдепа о свободе вероисповедания
МИД: доклад госдепа отражает глубокую деградацию российско-американских связей
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о состоянии свободы вероисповедания в мире за 2023 год отражает глубокую деградацию российско-американских двусторонних связей, которая случилась по вине Вашингтона, заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
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"Российской Федерации, которая с 2021 года находится у Госдепа в списке "вызывающих особую озабоченность" нарушителей, традиционно уделено особое внимание. Повторяются многие тезисы и обвинения в наш адрес. Доклад отражает глубокую деградацию российско-американских двусторонних связей, которая случилась по вине Вашингтона, нежелание слышать и понимать наши доводы и аргументы, в том числе в отношении причин и хода СВО. Мы уже неоднократно отвечали на все подобные обвинения с их стороны, но, как говорится, что "об стенку горох", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Как отметил Аскальдович, авторы доклада вновь опираются на тенденциозные источники из числа прикормленных прозападных НПО, работающих по принципу "чего изволите", чья цель – разрушение российского государства.
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"Американские чиновники вновь уделили большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости, повторили тезисы о вольной трактовке в нашей стране понятий экстремизма и терроризма. "В красках" живописуется, как российские власти задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений, что не соответствует действительности", - указали в министерстве.
"Хотелось бы в этой связи напомнить американским "непартнерам" азы международного права. Иметь свои собственные законы – это прерогатива России как суверенного государства. Мы не намерены прислушиваться к заокеанским знатокам, проповедующим какие-то сомнительные "эталоны" и "стандарты". Тем более если это ведет к поощрению экстремизма, потакание которому может привести к самым печальным последствиям. Что касается упомянутых в докладе организаций и лиц, то все они привлечены к ответственности исключительно по закону и за конкретные преступления", - подчеркнули в МИД.
В разделе об Украине львиная доля вины за нарушения в области обеспечения права на свободу вероисповедания в этой стране возлагается на Россию, указал дипломат.
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"Несмотря на то, что американцы перечисляют некоторые факты ущемления прав иерархов и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), параллельно они, по сути, оправдывают преступления киевского режима, излагая его ложную трактовку происходящих событий. В своих оценках авторы доклада опираются на данные организаций, которые не отражают реальность, – так, например, в отчете утверждается, что количество прихожан искусственно сконструированной раскольнической "Православной церкви Украины" уже во много раз превысило этот показатель у УПЦ. Достаточно увидеть фотографии с проводимых ими богослужений, чтобы понять, что ситуация совершенно обратная", - заявил Аскальдович.
"Посмотрим, конечно, но вряд ли Украина по итогам года попадет у американцев в список стран-нарушителей", - резюмировал он.