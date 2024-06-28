https://ria.ru/20240628/markirovka-1956231907.html

В России утвердили сроки проведения экспериментов по маркировке продуктов

В России утвердили сроки проведения экспериментов по маркировке продуктов - РИА Новости, 28.06.2024

В России утвердили сроки проведения экспериментов по маркировке продуктов

Правительство России утвердило сроки проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:42

2024-06-28T21:42

2024-06-28T21:43

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило сроки проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, пиротехники и средств пожаротушения, а также вводит обязательную маркировку медицинских перчаток, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в государственной системе маркировки "Честный знак". Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы. Эксперимент будет распространяться, в том числе, на соусы, майонезы, хлебцы, сухарики, гренки, чипсы, кукурузные палочки, попкорн, сухие смеси для приготовления супов, уксус и его заменители, специи и приправы, такие как сушеный лук, перец, ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, сушеную зелень, кардамон, семена аниса, фенхеля, тмина и кориандра, ягоды можжевельника, готовую горчицу и горчичный порошок, имбирь, шафран, куркуму, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности. Также с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей и эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, отдельных видов средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера. Постановления об этом подписаны. Как сообщает кабмин, эксперименты позволят протестировать технологии нанесения на эти виды продукции средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность попадания контрафакта. В приложении "Честный знак" покупатели смогут проверить товары. Проекты не повлияют на стоимость – участие будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям бесплатно. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме того, подписано постановление о включении медицинских перчаток в перечень отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Решение принято в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке и для борьбы с его недобросовестными участниками, реализующими продукцию ненадлежащего качества или перчатки иностранного производства под видом отечественных. Оно вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240515/markirovka-1946229534.html

https://ria.ru/20240524/markirovka-1948250004.html

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экономика, россия