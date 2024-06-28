https://ria.ru/20240628/lukashenko-1956069863.html
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2024
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:23
2024-06-28T12:23
2024-06-28T12:33
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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве."Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи", - заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.Лукашенко обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм."В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html
https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко
Лукашенко: Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление
ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве.
"Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи", - заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.
Лукашенко
обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм.
"В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - подчеркнул белорусский президент.