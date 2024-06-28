Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 28.06.2024 (обновлено: 12:33 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/lukashenko-1956069863.html
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2024
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:23
2024-06-28T12:33
россия
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве."Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи", - заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.Лукашенко обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм."В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html
https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве.
"Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи", - заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин заявил о все более тесной интеграции компаний России и Белоруссии
12:30
Лукашенко обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм.
"В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - подчеркнул белорусский президент.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Легитимность закончилась". Что решили Путин и Лукашенко
24 мая, 17:41
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала