https://ria.ru/20240628/lukashenko-1956069863.html

Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2024

Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:23

2024-06-28T12:23

2024-06-28T12:33

россия

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве."Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи", - заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.Лукашенко обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм."В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20240628/putin-1956071556.html

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Варвара Скокшина

россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире