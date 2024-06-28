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Минздрав Израиля сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.06.2024
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14:37 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/likhoradka-1956121654.html
Минздрав Израиля сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила
Минздрав Израиля сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.06.2024
Минздрав Израиля сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила
В Израиле фиксируется рост распространения заболеваемости лихорадкой Западного Нила, распространяемой комарами, на данный момент вирус диагностирован у 81... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:37
2024-06-28T14:37
в мире
здоровье - общество
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. В Израиле фиксируется рост распространения заболеваемости лихорадкой Западного Нила, распространяемой комарами, на данный момент вирус диагностирован у 81 человека, семеро из которых скончались за последнюю неделю, сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны. "На данный момент у 81 человека диагностирована лихорадка Западного Нила. Из них 64 человека были госпитализированы, а шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего умерли семь человек, у которых был диагностирован вирус. Большинство заболевших проживают в центре страны", - говорится в сообщении. В минздраве подчеркнули, что этот вирус не передается от человека к человеку. По состоянию на 24 июня в Израиле было зафиксировано 32 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, включая два с летальным исходом. Ведомство отмечает, что Израиль уже много лет имеет дело с сезонными вспышками лихорадки Западного Нила, которые обычно фиксируются в период с июня по ноябрь. В этом году заболеваемость начала фиксироваться раньше обычного и, вероятно, связана с изменением климата в Израиле и в мире, что создает благоприятную среду для размножения комаров. По данным минздрава, у большинства людей (около 70–80%), инфицированных лихорадкой Западного Нила, болезнь проходит бессимптомно, тогда как примерно у 20% могут наблюдаться определенные симптомы, такие как температура, головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелые симптомы наблюдаются менее чем у 1% заболевших. Риск значительного уровня заболеваемости существует среди взрослого населения и лиц с ослабленным иммунитетом. В качестве мер предосторожности минздрав рекомендует использовать различные средства, отпугивающие насекомых, такие, как репелленты.
https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html
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в мире, здоровье - общество, израиль
В мире, Здоровье - Общество, Израиль
Минздрав Израиля сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Минздрав Израиля: 81 человек заболели лихорадкой Западного Нила, 7 скончались

© РИА Новости / пресс-службы армии ИзраиляБольница Рамбам в городе Хайфа, Израиль
Больница Рамбам в городе Хайфа, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / пресс-службы армии Израиля
Больница Рамбам в городе Хайфа, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. В Израиле фиксируется рост распространения заболеваемости лихорадкой Западного Нила, распространяемой комарами, на данный момент вирус диагностирован у 81 человека, семеро из которых скончались за последнюю неделю, сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны.
«
"На данный момент у 81 человека диагностирована лихорадка Западного Нила. Из них 64 человека были госпитализированы, а шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего умерли семь человек, у которых был диагностирован вирус. Большинство заболевших проживают в центре страны", - говорится в сообщении.
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В минздраве подчеркнули, что этот вирус не передается от человека к человеку.
По состоянию на 24 июня в Израиле было зафиксировано 32 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, включая два с летальным исходом.
Ведомство отмечает, что Израиль уже много лет имеет дело с сезонными вспышками лихорадки Западного Нила, которые обычно фиксируются в период с июня по ноябрь. В этом году заболеваемость начала фиксироваться раньше обычного и, вероятно, связана с изменением климата в Израиле и в мире, что создает благоприятную среду для размножения комаров.
По данным минздрава, у большинства людей (около 70–80%), инфицированных лихорадкой Западного Нила, болезнь проходит бессимптомно, тогда как примерно у 20% могут наблюдаться определенные симптомы, такие как температура, головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелые симптомы наблюдаются менее чем у 1% заболевших. Риск значительного уровня заболеваемости существует среди взрослого населения и лиц с ослабленным иммунитетом.
В качестве мер предосторожности минздрав рекомендует использовать различные средства, отпугивающие насекомых, такие, как репелленты.
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