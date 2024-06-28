https://ria.ru/20240628/lazarsfeld-1956128339.html

В Австрии популярность правой партии выросла до 27 процентов за неделю

В Австрии популярность правой партии выросла до 27 процентов за неделю - РИА Новости, 28.06.2024

В Австрии популярность правой партии выросла до 27 процентов за неделю

Популярность правой Австрийской партии свободы ("АПС") за неделю выросла на два процентных пункта до 27%, таким образом, на данный момент она на первом месте,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:55

2024-06-28T14:55

2024-06-28T14:55

в мире

австрия

карл нехаммер

австрийская народная партия

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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Популярность правой Австрийской партии свободы ("АПС") за неделю выросла на два процентных пункта до 27%, таким образом, на данный момент она на первом месте, следует из опроса исследовательского сообщества Lazarsfeld, выполненного для австрийского телеканала OE24. Уточняется, что опрос был проведен в понедельник и во вторник среди 2 тысяч респондентов, максимальная погрешность может составлять 2,2%. Результаты опроса показали, что популярность АПС выросла на два процентных пункта в сравнении с показателями неделей ранее и теперь составляет 27%. На втором месте следует Австрийская народная партия (партия действующего канцлера Австрии Карла Нехаммера, "АНП", нем. ÖVP) с 24%, набрав один процентный пункт. Социал-демократическая партия Австрии ("СДПА", нем. SPÖ), согласно исследованию, на третьей строчке, ее поддержали 21%, это на один процентный пункт меньше показателя прошлой недели. "Зеленые", которые в настоящий момент входят в правительственную коалицию, заручились поддержкой 10% опрошенных, такой же результат показывал прошлый опрос. Выборы в национальный совет Австрии (нижняя палата парламента республики) состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская народная партия