https://ria.ru/20240628/kvadrokopter-1956064584.html

В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером

В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером - РИА Новости, 28.06.2024

В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером

Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:09

2024-06-28T12:09

2024-06-28T13:01

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белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских промышленных объектов и пограничной инфрастуктуры, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии."Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы", - сообщает комитет в Telegram-канале.По его данным, на флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, белоруссия, в мире