https://ria.ru/20240628/kvadrokopter-1956064584.html
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером - РИА Новости, 28.06.2024
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:09
2024-06-28T12:09
2024-06-28T13:01
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских промышленных объектов и пограничной инфрастуктуры, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии."Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы", - сообщает комитет в Telegram-канале.По его данным, на флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белоруссия, в мире
Украина, Белоруссия, В мире
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
Белорусские пограничники принудительно посадили квадрокоптер с Украины