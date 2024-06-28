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В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером - РИА Новости, 28.06.2024
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12:09 28.06.2024 (обновлено: 13:01 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kvadrokopter-1956064584.html
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером - РИА Новости, 28.06.2024
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:09
2024-06-28T13:01
украина
белоруссия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских промышленных объектов и пограничной инфрастуктуры, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии."Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы", - сообщает комитет в Telegram-канале.По его данным, на флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html
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украина, белоруссия, в мире
Украина, Белоруссия, В мире
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером

Белорусские пограничники принудительно посадили квадрокоптер с Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусские пограничники с применением боевого оружия пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, который вел разведку белорусских промышленных объектов и пограничной инфрастуктуры, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии.
"Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы", - сообщает комитет в Telegram-канале.
По его данным, на флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры.
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