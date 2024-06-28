https://ria.ru/20240628/kuzbass-1956185498.html
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе - РИА Новости, 28.06.2024
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе
Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:42
2024-06-28T17:42
2024-06-28T17:45
политика
россия
илья середюк
владимир путин
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946087568_0:0:2358:1326_1920x0_80_0_0_0d184c1a72261ef3b305d26ec3e377b5.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что в Кузбассе сохраняется ряд нерешенных задач, в том числе "в социальной сфере и экономике". В ходе беседы с врио главы Кузбассы Середюком глава государства отметил необходимость руководства региона "обратить внимание на новые направления", в частности завершить работу по сооружению культурного кластера. "Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы - человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он, действительно, безусловно, один из стратегических регионов России. Вы, зная эту ситуацию, понимая, что в качестве основной задачи перед регионом стоит, надеюсь, что вы используете и опыт, и знания, в том числе полученные в ходе этой подготовки - все это пойдет на то, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи. Главная из них - это, конечно, благосостояние людей", - сказал глава государства. Путин отметил, что необходимо решить задачи и в социальной сфере, и в экономической, а именно в развитии тех отраслей, которые составляли базу Кузбасса на протяжении десятилетий.Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946087568_174:0:2306:1599_1920x0_80_0_0_d61239c04c1e0e1b8d7687b22f56922e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, илья середюк, владимир путин, кемеровская область
Политика, Россия, Илья Середюк, Владимир Путин, Кемеровская область
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе
Путин надеется, что врио главы Середюк применит опыт для развития Кузбасса
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона.
Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что в Кузбассе сохраняется ряд нерешенных задач, в том числе "в социальной сфере и экономике". В ходе беседы с врио главы Кузбассы Середюком глава государства отметил необходимость руководства региона "обратить внимание на новые направления", в частности завершить работу по сооружению культурного кластера.
"Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы - человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он, действительно, безусловно, один из стратегических регионов России. Вы, зная эту ситуацию, понимая, что в качестве основной задачи перед регионом стоит, надеюсь, что вы используете и опыт, и знания, в том числе полученные в ходе этой подготовки - все это пойдет на то, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи. Главная из них - это, конечно, благосостояние людей", - сказал глава государства. Путин отметил, что необходимо решить задачи и в социальной сфере, и в экономической, а именно в развитии тех отраслей, которые составляли базу Кузбасса на протяжении десятилетий.
Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева
.