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Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе - РИА Новости, 28.06.2024
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17:42 28.06.2024 (обновлено: 17:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kuzbass-1956185498.html
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе - РИА Новости, 28.06.2024
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе
Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:42
2024-06-28T17:45
политика
россия
илья середюк
владимир путин
кемеровская область
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что в Кузбассе сохраняется ряд нерешенных задач, в том числе "в социальной сфере и экономике". В ходе беседы с врио главы Кузбассы Середюком глава государства отметил необходимость руководства региона "обратить внимание на новые направления", в частности завершить работу по сооружению культурного кластера. "Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы - человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он, действительно, безусловно, один из стратегических регионов России. Вы, зная эту ситуацию, понимая, что в качестве основной задачи перед регионом стоит, надеюсь, что вы используете и опыт, и знания, в том числе полученные в ходе этой подготовки - все это пойдет на то, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи. Главная из них - это, конечно, благосостояние людей", - сказал глава государства. Путин отметил, что необходимо решить задачи и в социальной сфере, и в экономической, а именно в развитии тех отраслей, которые составляли базу Кузбасса на протяжении десятилетий.Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html
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политика, россия, илья середюк, владимир путин, кемеровская область
Политика, Россия, Илья Середюк, Владимир Путин, Кемеровская область
Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе

Путин надеется, что врио главы Середюк применит опыт для развития Кузбасса

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанк Илья Середюк
 Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Илья Середюк. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона.
Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что в Кузбассе сохраняется ряд нерешенных задач, в том числе "в социальной сфере и экономике". В ходе беседы с врио главы Кузбассы Середюком глава государства отметил необходимость руководства региона "обратить внимание на новые направления", в частности завершить работу по сооружению культурного кластера.
"Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы - человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он, действительно, безусловно, один из стратегических регионов России. Вы, зная эту ситуацию, понимая, что в качестве основной задачи перед регионом стоит, надеюсь, что вы используете и опыт, и знания, в том числе полученные в ходе этой подготовки - все это пойдет на то, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи. Главная из них - это, конечно, благосостояние людей", - сказал глава государства. Путин отметил, что необходимо решить задачи и в социальной сфере, и в экономической, а именно в развитии тех отраслей, которые составляли базу Кузбасса на протяжении десятилетий.
Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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ПолитикаРоссияИлья СередюкВладимир ПутинКемеровская область
 
 
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