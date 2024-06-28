https://ria.ru/20240628/kuzbass-1956185498.html

Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе

Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе - РИА Новости, 28.06.2024

Путин пожелал врио главы Кузбасса Середюку успехов в работе

Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:42

2024-06-28T17:42

2024-06-28T17:45

политика

россия

илья середюк

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Кузбасса Илье Середюку в его работе в регионе на посту главы региона. Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс отметил, что в Кузбассе сохраняется ряд нерешенных задач, в том числе "в социальной сфере и экономике". В ходе беседы с врио главы Кузбассы Середюком глава государства отметил необходимость руководства региона "обратить внимание на новые направления", в частности завершить работу по сооружению культурного кластера. "Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы - человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он, действительно, безусловно, один из стратегических регионов России. Вы, зная эту ситуацию, понимая, что в качестве основной задачи перед регионом стоит, надеюсь, что вы используете и опыт, и знания, в том числе полученные в ходе этой подготовки - все это пойдет на то, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи. Главная из них - это, конечно, благосостояние людей", - сказал глава государства. Путин отметил, что необходимо решить задачи и в социальной сфере, и в экономической, а именно в развитии тех отраслей, которые составляли базу Кузбасса на протяжении десятилетий.Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, илья середюк, владимир путин, кемеровская область