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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 28.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:04
2024-06-28T19:04
2024-06-28T19:04
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 10,03 копейки, до 11,5756 рубля, курс доллара вырос на 78,4 копейки - до 85,748 рубля, евро - на 1,431 рубля, до 92,4184 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня с субботы — 11,57 рубля, доллара — 85,74, евро — 92,41