https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ

В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:09

2024-06-28T17:09

2024-06-28T17:28

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект внесло Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.По словам авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия