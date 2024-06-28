https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:09
2024-06-28T17:09
2024-06-28T17:28
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147665/98/1476659893_0:140:3002:1828_1920x0_80_0_0_a6689e6890a1ad4e544edcd9c3447608.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект внесло Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.По словам авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html
https://ria.ru/20240531/endokrinolog-1949550953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147665/98/1476659893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_368e97ff3a97543a40e2fcc03e5c8eb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесло Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан
.
"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ
дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.