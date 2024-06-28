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В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ - РИА Новости, 28.06.2024
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17:09 28.06.2024 (обновлено: 17:28 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:09
2024-06-28T17:28
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект внесло Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.По словам авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ

В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗнак "Курение запрещено"
Знак Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, документ доступен в думской электронной базе.
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"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.
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