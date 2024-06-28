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Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха - РИА Новости, 28.06.2024
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16:32 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kupanie-1956155558.html
Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха
Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха - РИА Новости, 28.06.2024
Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха
Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:32
2024-06-28T16:32
городское хозяйство москвы
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
отдых в россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах, сообщается на сайте ведомства. "В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно, до получения удовлетворительных результатов качества воды, запрещено купание в зонах отдыха: "Пляж "Динамо", САО, и "Головинские пруды", САО", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов качества воды купание в водоемах этих зон отдыха будет снова разрешено. Теперь купание в Москве разрешено в пяти зонах отдыха: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО. Еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.
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городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отдых в россии
Городское хозяйство Москвы, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), отдых в России
Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха

Роспотребнадзор запретил купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах в Москве

© Департамент ГОЧСиПБ г. МосквыПляж в Москве
Пляж в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы
Пляж в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах, сообщается на сайте ведомства.
«
"В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно, до получения удовлетворительных результатов качества воды, запрещено купание в зонах отдыха: "Пляж "Динамо", САО, и "Головинские пруды", САО", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов качества воды купание в водоемах этих зон отдыха будет снова разрешено.
Теперь купание в Москве разрешено в пяти зонах отдыха: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО. Еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.
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Городское хозяйство МосквыМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)отдых в России
 
 
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