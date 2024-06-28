https://ria.ru/20240628/kupanie-1956155558.html

Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха

Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха - РИА Новости, 28.06.2024

Роспотребнадзор Москвы запретил купаться в двух зонах отдыха

Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:32

2024-06-28T16:32

2024-06-28T16:32

городское хозяйство москвы

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отдых в россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах, сообщается на сайте ведомства. "В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно, до получения удовлетворительных результатов качества воды, запрещено купание в зонах отдыха: "Пляж "Динамо", САО, и "Головинские пруды", САО", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов качества воды купание в водоемах этих зон отдыха будет снова разрешено. Теперь купание в Москве разрешено в пяти зонах отдыха: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО. Еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.

https://ria.ru/20240611/kupanie-1952084902.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отдых в россии