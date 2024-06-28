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На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве
На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве - РИА Новости, 28.06.2024
На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве
Двоих отдыхающих на море с парашютом, прикрепленным к катеру, занесло на дерево в станице Голубицкой в Краснодарском крае, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:27
2024-06-28T19:27
2024-06-28T19:57
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
азовское море
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КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Двоих отдыхающих на море с парашютом, прикрепленным к катеру, занесло на дерево в станице Голубицкой в Краснодарском крае, сообщили в региональной прокуратуре. "Прокуратурой Темрюкского района организована проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по парасейлингу (катание на парашюте, прикрепленном к катеру), в ходе которой будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — отметили в ведомстве.По предварительным данным, инцидент произошел в районе пляжа "Молодежный" в Темрюкском районе. Водитель моторной лодки с приспособлением для буксировки парашюта близко подплыл к береговой полосе Азовского моря и из-за резкого порыва ветра двух пассажиров занесло на дерево. Отмечается, что пострадавшие получили ссадины и царапины, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956169244.html
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949695804.html
темрюкский район
краснодарский край
азовское море
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, азовское море
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Азовское море
На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве
На Кубани двух отдыхающих на море с парашютом занесло на дерево