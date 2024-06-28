https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html

На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве

На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве - РИА Новости, 28.06.2024

На Кубани отдых двух человек начался на море, а закончился на дереве

Двоих отдыхающих на море с парашютом, прикрепленным к катеру, занесло на дерево в станице Голубицкой в Краснодарском крае, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:27

2024-06-28T19:27

2024-06-28T19:57

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

азовское море

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КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Двоих отдыхающих на море с парашютом, прикрепленным к катеру, занесло на дерево в станице Голубицкой в Краснодарском крае, сообщили в региональной прокуратуре. "Прокуратурой Темрюкского района организована проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по парасейлингу (катание на парашюте, прикрепленном к катеру), в ходе которой будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — отметили в ведомстве.По предварительным данным, инцидент произошел в районе пляжа "Молодежный" в Темрюкском районе. Водитель моторной лодки с приспособлением для буксировки парашюта близко подплыл к береговой полосе Азовского моря и из-за резкого порыва ветра двух пассажиров занесло на дерево. Отмечается, что пострадавшие получили ссадины и царапины, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956169244.html

https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949695804.html

темрюкский район

краснодарский край

азовское море

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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, азовское море