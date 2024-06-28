https://ria.ru/20240628/kriminal-1956100423.html
Пермский криминальный авторитет получил 11,5 года колонии
Пермский криминальный авторитет получил 11,5 года колонии - РИА Новости, 28.06.2024
Пермский криминальный авторитет получил 11,5 года колонии
Пермский краевой суд приговорил криминального авторитета Марата Мусина по прозвищу Марик за занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:52
2024-06-28T13:52
2024-06-28T13:56
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ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил криминального авторитета Марата Мусина по прозвищу Марик за занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в запрещенной в России экстремистской организации АУЕ* к 11,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда. По данным региональной прокуратуры, в 2021 году подсудимый, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, занял высшее положение в преступной иерархии. Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию, оказывал покровительство осужденным, разрешал спорные ситуации. Кроме этого, он участвовал в деятельности АУЕ*, требуя беспрекословного подчинения и соблюдения правил и обычаев этой организации от других осужденных. "Суд назначил Мусину, имеющему криминальное прозвище Марик, наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере 330 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций, на срок 2 года и с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении суда. Он признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая запрещена судом в связи с в экстремистской деятельностью) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые 4 года осужденный будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии особого режима.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240213/sud-1927005929.html
https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html
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происшествия, россия, пермский край
Происшествия, Россия, Пермский край
Пермский криминальный авторитет получил 11,5 года колонии
Пермский суд приговорил криминального авторитета Марика к 11,5 годам колонии
ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил криминального авторитета Марата Мусина по прозвищу Марик за занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в запрещенной в России экстремистской организации АУЕ* к 11,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.
По данным региональной прокуратуры, в 2021 году подсудимый, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края
, после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, занял высшее положение в преступной иерархии. Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию, оказывал покровительство осужденным, разрешал спорные ситуации. Кроме этого, он участвовал в деятельности АУЕ*, требуя беспрекословного подчинения и соблюдения правил и обычаев этой организации от других осужденных.
"Суд назначил Мусину, имеющему криминальное прозвище Марик, наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере 330 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций, на срок 2 года и с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении суда.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая запрещена судом в связи с в экстремистской деятельностью) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые 4 года осужденный будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии особого режима.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.