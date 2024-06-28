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ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024
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19:07 28.06.2024
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ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:07
2024-06-28T19:07
экономика
ипотека
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов

ЦБ с 1 июля отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ.
«
"С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок.
При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
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