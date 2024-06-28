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ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:07
2024-06-28T19:07
2024-06-28T19:07
экономика
ипотека
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
ЦБ с 1 июля отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов