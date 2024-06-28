https://ria.ru/20240628/kredity-1956208360.html

ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов

ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов - РИА Новости, 28.06.2024

ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов

Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:07

2024-06-28T19:07

2024-06-28T19:07

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращается с 1 июля, говорится в сообщении ЦБ РФ. "С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок. При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.

https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)