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Мишель оценил возможность выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 28.06.2024
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07:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kredit-1955998824.html
Мишель оценил возможность выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро
Мишель оценил возможность выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 28.06.2024
Мишель оценил возможность выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро
Европейский союз, как и планировал, продолжает работу над механизмом по выделению Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением доходами от замороженных... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:36
2024-06-28T07:36
шарль мишель
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Европейский союз, как и планировал, продолжает работу над механизмом по выделению Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением доходами от замороженных российских активов, рассчитывает на существенный прогресс "в следующие недели", заявил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель. "Я уверен, что уже в следующие недели мы достигнем значительного прогресса для реализации этого решения, для того, чтобы определить какие практические меры необходимы для выделение этой суммы Украине", - сказал Мишель. Страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони позднее сообщил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от российских замороженных активов может быть разработан "в течение месяцев". При этом, по его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, чтобы гарантировать долгосрочную возможность погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты. При этом, как заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам недавнего заседания глав минфинов стран сообщества в Люксембурге, министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить первые предложения по механизму для выделения кредита Украине. Министр пояснил, что ЕС продолжит обсуждать механизм кредита и во время председательства Венгрии, которое начнется 1 июля и завершится в конце декабря.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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шарль мишель, украина, евросоюз, в мире
Шарль Мишель, Украина, Евросоюз, В мире
Мишель оценил возможность выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро

Мишель: ЕС ждет прогресс по механизму кредита Киеву на 50 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Европейский союз, как и планировал, продолжает работу над механизмом по выделению Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением доходами от замороженных российских активов, рассчитывает на существенный прогресс "в следующие недели", заявил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
"Я уверен, что уже в следующие недели мы достигнем значительного прогресса для реализации этого решения, для того, чтобы определить какие практические меры необходимы для выделение этой суммы Украине", - сказал Мишель.
Страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони позднее сообщил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от российских замороженных активов может быть разработан "в течение месяцев". При этом, по его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, чтобы гарантировать долгосрочную возможность погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты.
При этом, как заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам недавнего заседания глав минфинов стран сообщества в Люксембурге, министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить первые предложения по механизму для выделения кредита Украине. Министр пояснил, что ЕС продолжит обсуждать механизм кредита и во время председательства Венгрии, которое начнется 1 июля и завершится в конце декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Шарль МишельУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
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