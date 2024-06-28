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Волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима, заявил Краснов
Волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима, заявил Краснов - РИА Новости, 28.06.2024
Волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима, заявил Краснов
Волокита при выплатах страховки участникам специальной военной операции недопустима, заявил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:20
2024-06-28T04:20
2024-06-28T04:20
специальная военная операция на украине
хабаровск
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Волокита при выплатах страховки участникам специальной военной операции недопустима, заявил генпрокурор Игорь Краснов. "Главный военный прокурор разберется в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жесткие меры. Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жесткие меры в ближайшее время", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Хабаровске. По его словам, волокита и бюрократия в вопросах соблюдения прав участников СВО недопустимы. Краснов поручил прокурору края комплексно проверить исполнение законодательства при оказании мер поддержки как обратившимся на прием, так и иным гражданам этой категории.
https://ria.ru/20240331/zhaloby-1936944480.html
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хабаровск, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима