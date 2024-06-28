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Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024
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Надежные люди
 
16:20 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/krasnodar-1956152093.html
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара Виктор и Владимир Снигиревы рассказали РИА Новости, как они сделали из списанного автобуса дом на колесах для подразделения, перевозившего... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:20
2024-06-28T16:20
надежные люди
краснодар
луганская народная республика
новошахтинск
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Жители Краснодара Виктор и Владимир Снигиревы рассказали РИА Новости, как они сделали из списанного автобуса дом на колесах для подразделения, перевозившего воду бойцам в зоне спецоперации, где служит их младший брат. По словам Виктора, брат в 50 лет пошел на СВО добровольцем и попал в бригаду материально-технического обеспечения Луганской Народной Республики, где теперь служит в подразделении на автомобиле-водовозке. Он ездит и перевозит воду по всей линии фронта. "Брат попросил автобус, чтобы сделать из него жилой вагончик для более комфортного перемещения. Руководитель пассажирского автобусного парка в Краснодаре выделил безвозмездно списанный автобус, без двигателя, без коробки, но с целым корпусом и сиденьями, буксировать его вполне можно. Мы забрали, притащили его прицепом на "УАЗике" домой, где автобус освежили, покрасили полностью в защитный цвет. Потом подкачали колеса, сделали ТО, сварили жесткую сцепку. Его можно буксировать, и для этого не нужен второй водитель. Ну, и по сути мы его превратили просто в жилой вагончик на колесах", - сказал Виктор. Братья также загрузили в салон металл, фанеру, листы ДСП, ковры, раму, умывальник, чтобы бойцы на месте могли превратить его в жилой вагончик. И на эвакуаторе довезли в Новошахтинск на границу с ЛНР, где автобус уже забрал брат. "По вечерам он его дооборудовал. Теперь там четыре человека могут спокойно разместиться, приготовить ужин. Внутри есть стол, умывальник, печка на зимний период, полочки. Они часто меняют диспозицию – в кабину же много не положишь вещей, а в этот вагончик они все складывают. В общем используют по назначению. Они очень довольны и благодарны. Сейчас брат находится на территории ЛНР и где-то колесит по всему фронту", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240627/pomosch-1955950092.html
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краснодар, луганская народная республика, новошахтинск, сво
Надежные люди, Краснодар, Луганская Народная Республика, Новошахтинск, СВО

Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО

© Фото : предоставлено героями публикацииЖители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : предоставлено героями публикации
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Жители Краснодара Виктор и Владимир Снигиревы рассказали РИА Новости, как они сделали из списанного автобуса дом на колесах для подразделения, перевозившего воду бойцам в зоне спецоперации, где служит их младший брат.
По словам Виктора, брат в 50 лет пошел на СВО добровольцем и попал в бригаду материально-технического обеспечения Луганской Народной Республики, где теперь служит в подразделении на автомобиле-водовозке. Он ездит и перевозит воду по всей линии фронта.
© Фото : предоставлено героями публикацииЖители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
© Фото : предоставлено героями публикации
1 из 2
© Фото : предоставлено героями публикацииЖители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
© Фото : предоставлено героями публикации
2 из 2
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
© Фото : предоставлено героями публикации
1 из 2
Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО
© Фото : предоставлено героями публикации
2 из 2
"Брат попросил автобус, чтобы сделать из него жилой вагончик для более комфортного перемещения. Руководитель пассажирского автобусного парка в Краснодаре выделил безвозмездно списанный автобус, без двигателя, без коробки, но с целым корпусом и сиденьями, буксировать его вполне можно. Мы забрали, притащили его прицепом на "УАЗике" домой, где автобус освежили, покрасили полностью в защитный цвет. Потом подкачали колеса, сделали ТО, сварили жесткую сцепку. Его можно буксировать, и для этого не нужен второй водитель. Ну, и по сути мы его превратили просто в жилой вагончик на колесах", - сказал Виктор.
Братья также загрузили в салон металл, фанеру, листы ДСП, ковры, раму, умывальник, чтобы бойцы на месте могли превратить его в жилой вагончик. И на эвакуаторе довезли в Новошахтинск на границу с ЛНР, где автобус уже забрал брат.
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"По вечерам он его дооборудовал. Теперь там четыре человека могут спокойно разместиться, приготовить ужин. Внутри есть стол, умывальник, печка на зимний период, полочки. Они часто меняют диспозицию – в кабину же много не положишь вещей, а в этот вагончик они все складывают. В общем используют по назначению. Они очень довольны и благодарны. Сейчас брат находится на территории ЛНР и где-то колесит по всему фронту", - добавил собеседник агентства.
 
Надежные людиКраснодарЛуганская Народная РеспубликаНовошахтинскСВО
 
 
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