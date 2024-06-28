https://ria.ru/20240628/krasnodar-1956152093.html

Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО

Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024

Жители Краснодара сделали из списанного автобуса автодом для участников СВО

Жители Краснодара Виктор и Владимир Снигиревы рассказали РИА Новости, как они сделали из списанного автобуса дом на колесах для подразделения, перевозившего... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:20

2024-06-28T16:20

2024-06-28T16:20

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краснодар

луганская народная республика

новошахтинск

сво

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Жители Краснодара Виктор и Владимир Снигиревы рассказали РИА Новости, как они сделали из списанного автобуса дом на колесах для подразделения, перевозившего воду бойцам в зоне спецоперации, где служит их младший брат. По словам Виктора, брат в 50 лет пошел на СВО добровольцем и попал в бригаду материально-технического обеспечения Луганской Народной Республики, где теперь служит в подразделении на автомобиле-водовозке. Он ездит и перевозит воду по всей линии фронта. "Брат попросил автобус, чтобы сделать из него жилой вагончик для более комфортного перемещения. Руководитель пассажирского автобусного парка в Краснодаре выделил безвозмездно списанный автобус, без двигателя, без коробки, но с целым корпусом и сиденьями, буксировать его вполне можно. Мы забрали, притащили его прицепом на "УАЗике" домой, где автобус освежили, покрасили полностью в защитный цвет. Потом подкачали колеса, сделали ТО, сварили жесткую сцепку. Его можно буксировать, и для этого не нужен второй водитель. Ну, и по сути мы его превратили просто в жилой вагончик на колесах", - сказал Виктор. Братья также загрузили в салон металл, фанеру, листы ДСП, ковры, раму, умывальник, чтобы бойцы на месте могли превратить его в жилой вагончик. И на эвакуаторе довезли в Новошахтинск на границу с ЛНР, где автобус уже забрал брат. "По вечерам он его дооборудовал. Теперь там четыре человека могут спокойно разместиться, приготовить ужин. Внутри есть стол, умывальник, печка на зимний период, полочки. Они часто меняют диспозицию – в кабину же много не положишь вещей, а в этот вагончик они все складывают. В общем используют по назначению. Они очень довольны и благодарны. Сейчас брат находится на территории ЛНР и где-то колесит по всему фронту", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240627/pomosch-1955950092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, луганская народная республика, новошахтинск, сво