https://ria.ru/20240628/koshta-1955975213.html

Кошта приступит к исполнению обязанностей главы Евросовета с 1 декабря

Кошта приступит к исполнению обязанностей главы Евросовета с 1 декабря - РИА Новости, 28.06.2024

Кошта приступит к исполнению обязанностей главы Евросовета с 1 декабря

Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:18

2024-06-28T01:18

2024-06-28T01:47

в мире

брюссель

антониу кошта

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евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого года.Ранее действующий глава Евросовета бельгийский политик Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в европейские институты, в том числе будущего главу Евросовета."В качестве председателя Европейского совета с 1 декабря я буду в полной мере работать над достижением единства 27 государств-членов, сконцентрируюсь на реализации стратегической повестки, которую лидеры Евросоюза утвердили сегодня, и которая должна стать руководством для ЕС на ближайшие пять лет", - написал Кошта в сети X.Cоциал-демократ Антониу Кошта занимал пост председателя правительства Португалии с ноября 2015 года. В конце 2023 года он подал в отставку на фоне коррупционного скандала в его правительстве.Председатель Европейского совета избирается лидерами стран ЕС на саммите квалифицированным большинством голосов на срок 2,5 года, который затем может быть продлен еще один раз на 2,5 года.Должность глава Европейского совета стала официальной и постоянной только в 2009 году. До этого Евросовет являлся неформальным органом, а его глава занимал неофициальную должность. Эту роль выполнял глава государства или правительства страны ЕС, которая на данный момент председательствовала в Совете ЕС на основании принципа ротации.Глава Евросовета организует саммиты ЕС и председательствует на них, обеспечивает взаимодействие на высшем европейском уровне с другими европейскими институтами, ведет работу по достижению единой позиции европейских лидеров по ключевым вопросам текущей повестки, представляет ЕС на высшем уровне на международной арене по вопросам, связанным с общеевропейской внешней политикой и политикой безопасности.

https://ria.ru/20240628/koshta-1954607697.html

https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html

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в мире, брюссель, антониу кошта, шарль мишель, евросовет, евросоюз